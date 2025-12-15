希少な本枯節を使用！思わず舌鼓 本店 高級鰹節佃煮「味薫り」

静岡県焼津市の「思わず舌鼓 本店」が販売する、2缶1万円の高級鰹節佃煮「味薫り」が、第36回全国水産加工品総合品質審査会において「東京都知事賞」を受賞。

最高級の本枯節を使用し、職人の技で仕上げられた逸品が、その品質を高く評価されました。

思わず舌鼓 本店 高級鰹節佃煮「味薫り」

受賞日：2025年11月28日

賞名：第36回全国水産加工品総合品質審査会 東京都知事賞

商品名：高級鰹節佃煮「味薫り」

価格：1箱 10,800円(税込) ※60g×2缶

「味薫り」は、厳選されたカツオから作られる最高級の「本枯節」を使用した高級佃煮。

市場流通量のわずか1％程度と言われる希少な本枯節を、さらに血合い抜き加工することで、雑味のない上品な味わいを実現しています。

半年近くかけて熟成させた昔ながらの製法が生み出す深みが特徴です。

最高級の鰹節「本枯節」

通常流通している「荒節（あらふし）」とは異なり、長い時間をかけて熟成させる本枯節。

さらに血合い部分を取り除く工程を経ることで、魚特有のクセを抑え、本枯節ならではの上品な旨みだけを凝縮させています。

素材の良さを極限まで引き出した贅沢な仕様です。

秘伝のタレとこだわりの製法

味付けには、大豆や米など原料から国産にこだわった醤油、みりん、酒を使用した秘伝のタレを採用。

鰹節の香りを損なわないよう火加減を徹底的に管理し、味ムラなく炊き上げる職人の技が光ります。

香りを閉じ込めつつ、素材の旨味を引き出す絶妙なバランスで仕上げられています。

東京都知事賞を受賞した、素材と製法にこだわり抜いた高級佃煮。

贈り物や特別な日の食卓に華を添える一品です。

思わず舌鼓 本店「味薫り」の紹介でした。

