MSGを抜き世界トップへ！Ｋアリーナ横浜「Pollstar 世界アリーナランキング」
Ｋアリーナマネジメントが運営する「Ｋアリーナ横浜」が、米国音楽業界誌「Pollstar」発表の世界アリーナランキングにおいて、観客動員数「世界1位」を獲得。
昨年1位であった米国のMadison Square Garden（マディソン・スクエア・ガーデン）を上回る快挙を達成しました。
Ｋアリーナ横浜「Pollstar 世界アリーナランキング」観客動員数1位獲得
発表媒体：米国音楽業界誌「Pollstar」
集計期間：2024年11月14日〜2025年11月12日
結果：観客動員数 世界1位
「Pollstar」は、コンサートプロモーターや施設経営者などライブエンタテインメントビジネスに関わる業界に向けた権威あるメディア。
2025年12月12日発行の「Pollstar：2025 Year End Special Issue」にて発表されたランキングにおいて、Ｋアリーナ横浜が世界各国の著名なアリーナを抑え、トップに輝きました。
集計期間は約1年間で、ニューヨークのMadison Square GardenやラスベガスのSphereなどがランクインする中での首位獲得となります。
世界1位獲得記念「Ｋアリーナクラブ」会員限定特別内覧会
今回の快挙を記念し、公式会員組織「Ｋアリーナクラブ」の会員を対象とした特別内覧会の開催が決定。
普段は見ることのできないバックヤードの見学や、実際の設備を使用した特別な音響体験、会場内での写真撮影（一部エリア）などが実施されます。
ツアーの最後には軽食とドリンクも提供されるプレミアムなイベントです。
開催日程：
第1回 2026年3月31日(火) 19:00〜20:30
第2回 2026年4月27日(月) 19:00〜20:30
申込期間：2026年1月13日(火)〜1月31日(土)
対象：Ｋアリーナクラブ有料会員（期間中の入会も対象）
音楽特化型アリーナ「Ｋアリーナ横浜」
「すべては『音楽』を楽しむために」をコンセプトに掲げるＫアリーナ横浜。
20,033席を誇る客席は全席にファブリックシートを導入し、長時間でも快適に過ごせる環境を実現しています。
ステージ正面を向いた扇型のスタンド配置により、迫力ある音響と一体感のあるライブ体験を提供。
環境への配慮として、使用電力の実質100％再生可能エネルギー調達や雨水貯留による中水利用なども行われています。
世界最大級の音楽特化型アリーナとして、さらなる飛躍が期待されるＫアリーナ横浜。
2026年はさらに公演数が増加する予定となっており、その動向に注目です。
Ｋアリーナ横浜「観客動員数世界1位獲得」の紹介でした。
