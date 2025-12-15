広島の新入団選手発表会見が１５日、広島市内のホテルで行われ、ドラフト７位・高木快大投手（中京大）が１１月に受けていたことが明らかになったトミー・ジョン手術の経過を明かした。

しなやかな腕の振りから投じる最速１５３キロの直球が武器の右腕。３年春のリーグ戦、名城大戦で完全試合を達成し、その名をとどろかせた。しかし、昨年１１月に右肘を手術。今春のリーグ戦では復帰を果たすも、最終戦で再び同箇所を痛め、今秋は登板することなく広島からドラフト指名された。

この日、１１月１４日に「右肘内側側副靱帯（じんたい）再建術」を受けたことが球団から発表された。１２月１日にはギプスが外れて、順調にリハビリを進めており、患部の状態については「伸びる角度も順調と言われています」と強調した。

２６年シーズンは全休が決定的となり、デビューは最速でも２７年シーズンになる見込み。「診てもらって良くないという判断だったので、手術させてもらう決断をしました」と手術を受けるまでの経緯を明かした右腕は「２年目からいける体づくりをやっていきたいと思っています」と語った。

新井監督も高木の手術に関して「予定通り」と話し、「地道な作業は続くと思うけど、こつこつと励んでもらいたいと思います」とエールを送った。