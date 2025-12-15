『鉄鍋のジャン！』TROYCA制作で来年テレビアニメ化 今年連載30周年の型破りな料理バトル漫画
シリーズ累計発行部数1000万部を超える西条真二氏が描く料理バトル漫画『鉄鍋のジャン！』（KADOKAWA刊）が2026年にテレビアニメ化される。あわせて、原作の西条氏の特別描き下ろしビジュアルと、原作コミックを使用した超ティザーPVが公開された。
【画像】アニメはどうなる!?西条真二氏描き下ろしイラスト
本作は、『週刊少年チャンピオン』（秋田書店）で連載が開始されるやいなや、「料理は勝負！」が信条の異色の主人公・秋山醤（※醤＝旧字）と個性豊かなライバルたちとの型破りな料理バトルが爆発的な人気を博し、今年で30周年の節目を迎えた。
監督は高い演出力と独自の映像表現で広い世代から支持を受けるあおきえい氏、アニメーション制作は『アルドノア・ゼロ』、『オーバーテイク!』、『ATRI』など話題作を世に送り続けるTROYCAが手掛ける。
PVに流れる特徴的な声、主人公・秋山醤とヒロインの五番町霧子、醤の唯一の理解者である小此木タカオ、本作のナレーターの声優当て公式Xキャンペーン「この声は誰だ！キャンペーン」もきょう15日から開催。声をたよりに、本作の声優陣を当てると、キャストのサイン入り台本が抽選で4人にプレゼントされる。
■コメント
＜原作：西条真二＞
『鉄鍋のジャン！』の作者の西条真二です。
この度『ジャン！』がアニメ化されるにあたって御礼を述べさせていただきます。
何よりもまず、料理監修をしてくださった小山恵子先生、および小山先生と一緒に作品に登場する料理を考えてくださった一流料理店の料理人の方々に厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。そして実際にアニメ化をしてくださるNBCユニバーサルとトロイカのスタッフの方々、ありがとうございました。また『ジャン！』の担当をしてくださった秋田書店の今井様、松岡様、KADOKAWAの万木様、遠藤様、ありがとうございました。さらに西条と共に働いてくれた西條プロダクションのスタッフの人たち、ありがとうございました。さらにさらに西条と苦楽を共にしてくれた家族と猫たち、ありがとうございました。そして『鉄鍋のジャン！』を愛してくださった読者の皆様方に御礼を申し上げます。ありがとうございました。この上は、『鉄鍋のジャン！』が実際に放送されるのを西条と一緒に心待ちにしていてください。そしてこの先も『鉄鍋のジャン！』をよろしくお願いいたします。では乱筆乱文にてこれで失礼いたします。
＜監督：あおきえい＞
なぜ今『鉄鍋のジャン！』なのか。ああ最近流行りの昭和リブートアニメの一本ね、はいはいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、違います！なぜなら『鉄鍋のジャン！』は今回が初のアニメ化！半端なくおもしろくて、でもなぜか誰もアニメ化していなかった孤高の傑作、それが『鉄鍋のジャン！』なのです。連載から30年経った今、時代がようやく追いついたと言えるでしょう！監督として、そして当時連載を追っかけていたファン代表として、全力でアニメ制作に取り組んでいます。作品を通して中華料理や原作の魅力を再確認してもらえたらうれしいです。え、原作を読んだことない？それはもったいない！ 今すぐポチってください。大丈夫、放送までまだ時間はあります。原作を完走して、ぜひアニメも楽しみにお待ちください！
【画像】アニメはどうなる!?西条真二氏描き下ろしイラスト
本作は、『週刊少年チャンピオン』（秋田書店）で連載が開始されるやいなや、「料理は勝負！」が信条の異色の主人公・秋山醤（※醤＝旧字）と個性豊かなライバルたちとの型破りな料理バトルが爆発的な人気を博し、今年で30周年の節目を迎えた。
PVに流れる特徴的な声、主人公・秋山醤とヒロインの五番町霧子、醤の唯一の理解者である小此木タカオ、本作のナレーターの声優当て公式Xキャンペーン「この声は誰だ！キャンペーン」もきょう15日から開催。声をたよりに、本作の声優陣を当てると、キャストのサイン入り台本が抽選で4人にプレゼントされる。
■コメント
＜原作：西条真二＞
『鉄鍋のジャン！』の作者の西条真二です。
この度『ジャン！』がアニメ化されるにあたって御礼を述べさせていただきます。
何よりもまず、料理監修をしてくださった小山恵子先生、および小山先生と一緒に作品に登場する料理を考えてくださった一流料理店の料理人の方々に厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。そして実際にアニメ化をしてくださるNBCユニバーサルとトロイカのスタッフの方々、ありがとうございました。また『ジャン！』の担当をしてくださった秋田書店の今井様、松岡様、KADOKAWAの万木様、遠藤様、ありがとうございました。さらに西条と共に働いてくれた西條プロダクションのスタッフの人たち、ありがとうございました。さらにさらに西条と苦楽を共にしてくれた家族と猫たち、ありがとうございました。そして『鉄鍋のジャン！』を愛してくださった読者の皆様方に御礼を申し上げます。ありがとうございました。この上は、『鉄鍋のジャン！』が実際に放送されるのを西条と一緒に心待ちにしていてください。そしてこの先も『鉄鍋のジャン！』をよろしくお願いいたします。では乱筆乱文にてこれで失礼いたします。
＜監督：あおきえい＞
なぜ今『鉄鍋のジャン！』なのか。ああ最近流行りの昭和リブートアニメの一本ね、はいはいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、違います！なぜなら『鉄鍋のジャン！』は今回が初のアニメ化！半端なくおもしろくて、でもなぜか誰もアニメ化していなかった孤高の傑作、それが『鉄鍋のジャン！』なのです。連載から30年経った今、時代がようやく追いついたと言えるでしょう！監督として、そして当時連載を追っかけていたファン代表として、全力でアニメ制作に取り組んでいます。作品を通して中華料理や原作の魅力を再確認してもらえたらうれしいです。え、原作を読んだことない？それはもったいない！ 今すぐポチってください。大丈夫、放送までまだ時間はあります。原作を完走して、ぜひアニメも楽しみにお待ちください！