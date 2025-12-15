サバンナ高橋茂雄、妻・清水みさとが4回目の結婚記念日を報告 “ラブラブ”動画に反響「なにこの可愛いおふたり」
お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄（49）の妻で、タレント・俳優の清水みさと（33）が13日、自身のインタグラムを更新。結婚記念日を報告し、夫婦の愛らしい動画を公開した。
【動画】「ラブラブですね」サバンナ高橋茂雄＆清水みさとのちゃめっ気あふれる夫婦動画
清水は「先日のハッピー結婚記念日 4年目も楽しく、おだやかに、大笑いで」とコメントし、夫婦で肩を並べて座り、カメラに向かって近寄ったり、変顔をしたり、ちゃめっ気あふれる動画を披露している。
笑顔が絶えず、頭を寄せ合ったりと“ラブラブ”な関係性が動画から伝わり、ほほ笑ましい夫婦の姿を見せた。
この投稿に、中田クルミが「かわいいふたり」、矢井田瞳が「お2人ともかわいいです」と反応したほか、「見ているこちらまでなんかハッピー」「なにこの可愛いおふたり」「もう4年なんですねー」「なんだかなぁ、ほっこりしちゃうわ」「ラブラブですね」などのコメントが集まっている。
