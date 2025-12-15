「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ」（１７日、両国国技館）

大会前会見が１５日、都内で行われた。ＷＢＡ世界バンタム級王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝は、ＷＢＡ同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）との団体内統一戦に臨むが、「（ドネアは）説明不要のレジェンド。この試合をクリアして、もう一稼ぎとか（より）大きな試合になると思うので、モチベーションが高く、すごく強い状態で来ると信じている」と好勝負を期待。「倒されることもあるスポーツなので、倒されても立ち上がって倒せばいい。どの試合もそういう考えだが、最後に僕が勝つためにしっかり戦えばいい」と、打ち合い上等で泥くさく勝つ覚悟を示した。

会見後、４３歳の元世界５階級制覇王者と対面した印象を聞かれた堤は「拳がデカいっすね。ナックルがデカい。握手したときは特有のものは感じなかったが」と、強打者特有の拳の指の付け根の大きさに目を見張った様子。「座っているときから（拳が）見えたので確認した。あと（靴の）ヒールが厚かったかはわからないが、身長の確認もした。（イメージから）外れることはなかった」と明かし、打ち合い想定については「（パンチを）受けてしまうことを想定に入れておかないと、もらった時にパニクるので。ドネアのパンチをね、８オンス（グローブ）でフルで受けられるなんて経験（普通のボクサーなら）ないんですから。それを含めて全部楽しみますよ」と、ボクサー冥利に尽きる手合わせを前に腕をぶした。

また、今月３日の公開練習の際には、大橋ジムに出稽古に行った際に過去２度ドネアを撃破している４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝から「フックは痛いよ。まともにもらったら危ない」と情報収集したことを明かした上で、「知ってる！何の成果も得られなかった（笑）」と冗談めかしてネタにしたが、このやり取りを掲載したネット記事に尚弥本人がＳＮＳで「おいおい！つつみん！知ってるなら聞くんじゃないよ！笑」と反応した。

堤はこの一件を受け、「ビックリしました。（今回のは）陰口じゃないけど、陰口が先輩にバレた１年生みたいな（笑）。ヤバい、ヤバい、ヤバい…みたいな感覚はあった（笑）」と冷や汗。ただ、打倒ドネアに向けてもちろんモンスターから大きな収穫を得ており、「フックはもらうと危ないよというのは（わかっているけど）、他の部分はなるほどと。イメージを（頭に）入れることはできた」と改めて感謝を込めた。