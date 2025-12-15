友野一希、GPシリーズ後に平池コーチからたたき起こされ気持ち新たに。全日本選手権で誓う最高の恩返しと刻む生きざま

12月19日（金）から行われる全日本フィギュアスケート選手権。今年は4年に一度のオリンピックの最終選考会を兼ねている。

男子最年長で3度目のオリンピック選考会に挑むのが、全日本フィギュアに13年連続13回目の出場となる友野一希（27）だ。

オリンピックレースに大きく影響するGPファイナル進出を惜しくも逃してしまい、一時立ち直れないくらい悔しかったと語る友野。

しかし、彼を再び突き動かしたのは長年そばで支えた平池大人コーチだった。

あと一歩が届かなかったファイナル

今年8月、シーズンが本格化する前に友野のもとへ訪れた。

まるで全日本フィギュア直前のようなギラギラした眼で練習に励む姿が印象的だった。

毎年、シーズンの後半に調子を上げていく友野だが、今年は例年よりも早く動き出し、GPファイナルに照準を合わせ、スケートを磨いていた。

オリンピック選考に大きく影響する今年のGPシリーズで、友野に与えられたのは2戦。スケートカナダ（第3戦）とスケートアメリカ（第5戦）だ。

スケートカナダではショートで4回転ジャンプを決めてみせ、92.07点で世界王者イリア・マリニンに次ぐ2位と好発進を切った。しかしフリーで失速。ジャンプにミスが出て、順位を落とし、表彰台とはならなかった。

続く、スケートアメリカ。

優勝こそがGPファイナルに繋がる絶対条件。そんなプレッシャーの中、ショートで今季の自己ベストとなる95.77点をマークする。首位に立ちGPシリーズ初優勝、そしてファイナルへ王手をかけた。

しかしこの時もフリーでのミスが響き、順位を落として3位で終えた。3年ぶりのGPシリーズ表彰台だったが、試合後に友野は涙を流した。

GPファイナルは、GPシリーズを勝ち取った上位6人のみ進出が許される。日本男子からは鍵山優真と佐藤駿がすでに進出を決めていた。

日本勢3番目のポイントを獲得した友野だったが、わずかにポイントが足らずファイナル進出を逃す形となった。

初めて流した悔し涙に…

11月末、GPシリーズの戦いを終えた友野に再び会いに行き、全日本前の最後の取材を行った。

そこにいつもの笑顔はなかった。

友野はまず、GPシリーズをこう振り返る。

「今までのGPとはまた違った悔しさのある試合でした。全日本の前のGPファイナルを1番の目標にして取り組んできていたので、結構立ち直れるかなっていうくらい悔しかった…」

スケートアメリカの試合後、友野は珍しく涙を流していた。

「感情が出てコントロールできない状態は、今まであまり経験したことがありませんでした。悔しくて涙が出たり、そういう自分にびっくりしましたが、ここまで悔しがれるんだ、ということも思いました。



でも、また一歩成長するのに必要な時間だったと今は思います。心の底から泣いたのは初めてで、映画でも良くて泣くことはありますが、僕はあまり泣かないのと、悔し涙は初めて。いろいろと込み上げて泣いた感じだったので、マジでびっくりしましたね」

続けて、この時の心境を語る。

「自分の中で初めての感覚だったというか、ポキッと折れることないんですけど、やっぱりショックだった。大体寝たらいけるんですけどあまり立ち直れず。家に帰っても外に出られないこともありました」

そんな心が折れかけた友野を突き動かしたのは、幼少期から指導するコーチの存在だった。

コーチの喝が「たたき起こしてくれた」

「平池先生がたたき起こしてくれたじゃないですけど…。1回目の練習でなかなか練習に向き合えなかったり、スケートに向き合えなかった中で、先生が気持ちをぶつけてくださった。『悔しないんか！』みたいな感じで。悔しいに決まっている。先生が心の底にある僕の気持ちを引き出してくださった」

「人生でも初めてのことで、人に負の感情をぶつけるじゃないですけど…。珍しく先生に全部吐き出したいこと吐き出して、その週ずっと目が腫れていて。それくらい、この歳でもこんなに感情出せるんだという経験もできました」

平池コーチと意見をぶつけ合えたことで「負の感情が全部出せた」と友野はいう。

「そこからすっきりして。あれがなかったら今も気持ちが入っていなかっただろうなと。その悲しみを全部取っ払って、自分の中の悔しさを、怒りを引き出してくれた。矛先が自分じゃなくて先生になったのでそれが良かったですね」

「平池先生に言われた悔しさや怒りの感情を練習でぶつけて、引き出してくれた。こればっかりは20年の付き合いがないと無理だなというのもあったし、先生の方が悔しかったと思うんですよ」

生きざまを刻んで五輪で恩返しを

「先生が悔しそうにしているのが1番悲しかった。久々にちゃんとぶつかり合ったというか、最後はちゃんと頑張ろう、で終わって。それが良かったかな。あれは忘れることもないだろうし、あの試合も忘れないし、その後の先生との言い合いじゃないけど、そういう時間も今後忘れないだろうな…」

これまで自分のためにスケートをしていたというが、こうした経験を経た友野は背負うものは大きいと話す。

「戦う姿勢だったりを、自分が思っている以上に普段からいろいろな人が見てくださっていると感じて。スケートをやっているのは自分のためではあるんですけど、それがいつの間にかどんどん広がっていって。いろいろな人が見てくださって、応援してくださって、こういった形でスケートを続けられている。



結果も、もちろんありますけど、生きざまといいますか、それを刻んでいくのが1番の恩返しだと思います。でもやっぱり、オリンピックに行くのが1番みんな喜んでくれると思うので。



それだけを目指して、刻んでいるだけじゃなくて、その先を見据えながらやれたらいいなと思います」

何が起こるかわからない全日本。友野は「自分のスケート人生は、かなりドラマチックなんじゃないかと思っている。よりそのドラマを盛り上げていけたらと思いますし、自分としてもそうなるかと思っています。今までのスケートを全部詰め込んで出し切れたら」と意気込む。

たった3枠しかない五輪の切符。誰がそれをつかむのか。

（ディレクター 水橋謙志郎）