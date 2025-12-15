おいおい同訓異字はやめてくれ…

遠く離れた場所の地名であっても、なぜか語感が似ていて間違えられる駅というのが結構あります。例えば、関東地方では青梅（おうめ）と青海（あおうみ）駅、鳩ヶ谷（はとがや）と幡ヶ谷（はたがや）駅などが有名です。また、群馬県桐生市にある富士山下（ふじやました）駅では、富士山があると外国人旅行者が間違えてきてしまったという話もあります。

こうした紛らわしい駅名で、九州地方で場合によってはトラブルを引き起こしそうなのが、新田原（にゅうたばる）基地と漢字がまったく同じな、新田原（しんでんばる）駅でしょう。

新田原基地は宮崎県新富町にある航空自衛隊の基地で、F-15「イーグル」戦闘機の訓練部隊である第23飛行隊や、実任務部隊である第305飛行隊が所属し、最新鋭のF-35B「ライトニングII」の配備が今年の夏から始まったことで有名です。

一方の新田原駅は、福岡県行橋市にあるJR九州の日豊本線の鉄道駅で、一日の乗車人員も1000人以下と少ない小さな駅です。紛らわしいことに、隣駅の築城駅が航空自衛隊築城基地の最寄り駅となっており、よく調べないとこの基地が新田原基地と勘違いしてしまう危険があり、実際に新田原駅はしばしば新田原基地と混同されることが多いといいます。ちなみに、新田原駅から新田原基地まで距離は250km以上離れており、間違った場合はおそらくリカバリーも効きません。

全国の航空自衛隊の基地で開催される航空祭は、各基地がほぼ同じ時期に開催しており、九州地域の築城基地と新田原基地は11月から12月初旬に連続で開催されるのが通例です。ただ、連続開催もまた両者が混同される一因となっている可能性があります。



特にネットで検索する場合は、読み方は違っても基地名も駅名も同じ文字として認識されことが大きな罠となっています。

実際、筆者があるAI検索に「新田原駅 行き方 航空祭」とちょっと誤解しそうな文字列で入力したところ、「新田原基地の航空祭へ行くには、最寄り駅の「新田原駅」から公共交通機関を利用するのが一般的です」と表示されました。なお、実際の新田原基地の最寄り駅は日向新富駅になります。現状では、聞き方によってはAIすら騙される状態となっているという訳です。

今年の新田原基地航空祭では臨時バスが運行されるので、実際に行かれる方は、間違いのないように基地公式サイトでアクセス方法を確認しましょう。

しかし、他県にある基地と鉄道駅の名前が、どうしてこうも似たものになったのでしょうか？



新田原駅の由来は、駅のある行橋市南部から築上町一帯にまたがる丘陵地の地名で、明治時代に農地として開墾されたことに由来し、「新しく開墾された田畑や原野」を意味します。新田原駅は1897年（明治30年）に開業しましたが、物流の拠点として地域の果樹栽培に大きく貢献し、現在も駅周辺には果樹園が点在し、桃やいちじく、ぶどうなどの栽培が行われています。

新田原基地の名称由来については、地元の旧地名「新田（にゅうた）」に基づく説が有力とされているが、公式に単一の定説が明示されているわけではありません。もともとは1940年（昭和15年）に旧陸軍の飛行場として建設されましたが、その頃から新田原と呼ばれていました。

しかし、新田と書いて「にゅうた」と読む独特の発音については諸説あるようです。新田という地名は全国に数多くありますが、読み方は「しんでん」や「あらた」などで、「にゅうた」という読み方は全国的にも珍しいものとなっています。という訳で、たまたま九州地方に似たような地名があり、たまたま近隣に自衛隊があるおかげで紛らわしいことになっています、対処方法はよく確認し、気を付けるしかありません。