日向坂46正源司陽子、儚く美しいアンニュイSHOTにうっとり…息を呑むほどの透明感で魅せる

全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』を成功させ、2026年1月28日には、16thシングル『クリフハンガー』をリリースする日向坂46。同シングルでフロントメンバーに選ばれ、グループを引っ張る正源司陽子が、12月15日発売の月刊アイドル誌『EX大衆』1・2月合併号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場している。

今回は「自分探し」をテーマに、撮影場所をコロコロと変えながら、明るく無邪気な姿や息を呑むほどの透明感・存在感のあるカットなど、様々な正源司に迫るグラビアを披露。アンニュイで儚く美しい表情は必見だ。

ロングインタビューでは、「おひさまの近くに行き、幸せを浴びることができた」と語る全国ツアーの振り返りや「理想のアイドル像はなく、“正源司陽子”でいくしかないと思っている」と語る現在の自分自身について、そして同期の藤嶌果歩の存在、『クリフハンガー』でセンターに抜擢された5期生・大野愛実のことまで、正源司独自の視点で語っており、現在の正源司陽子を知ることができる内容となっている。