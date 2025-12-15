ちいかわ、ハチワレ、うさぎがサンタに！　「ちいかわベーカリー」のクリスマス期間限定パンが可愛すぎ

人気作品『ちいかわ』のキャラクターをモチーフにしたパンを販売する『ちいかわベーカリー』が、クリスマスをテーマにした「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」のパンを2025年12月12日から28日までの期間限定で好評販売中。

社会現象を巻き起こす『ちいかわ』！ コラボも続々

イラストレーターのナガノさんによる、X発の人気作品『ちいかわ』。主人公・ちいかわと、その友達であるハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる日常を描く作品。ファンタジーながらも、どこか現代社会の要素が垣間見える世界で、ちいかわ達は生活のために草むしりをしたり、危険な怪物を討伐したりと、日々を懸命に生きている。その中で、食べ物の美味しさに感動したり、友達と助け合ったりする彼らの姿は、日常のささやかな幸せに気づかせてくれるのだ。SNSでの連載から爆発的に人気が広がり、アニメ化、そして数多くのコラボレーションを通じて、社会現象を巻き起こしている大人気コンテンツだ。

ファンにはたまらないベーカリー！ クリスマス期間限定パンは3種類

『ちいかわベーカリー』は、東急プラザ表参道「オモカド」3Fに2024年10月にオープン。ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどのメインキャラクターをモチーフにしたパンがメインに並ぶ。さらに作中に登場する、いわゆる “二郎系ラーメン”屋の「郎」で提供されるラーメンをイメージした食事系パン「郎パン」や、討伐に使う「さすまた」を模したスティックパンなども登場し、非常に凝ったデザインが特徴だ。

クリスマス限定仕様のパンは、ちいかわたちが、雪のかかったサンタ帽をかぶったデザイン。きのこシチューがつまった「ちいかわパン（サンタ）」、いちごミルクがつまった「ハチワレパン（サンタ）」、チーズクリームがつまった「うさぎパン（サンタ）」。

ちいかわパン（サンタ） 650円

きのこシチューがつまった冬限定のちいかわパン。

ハチワレパン（サンタ） 650円

いちごミルクがつまった冬限定のハチワレパン。

うさぎパン（サンタ） 650円

チーズクリームがつまった冬限定のうさぎパン。

また、2025年11月28日からは「ちいかわベーカリー」のロゴマークが入ったオリジナルのテイクアウトカップで、冬にほっこりするホットドリンクも販売中。ホットカフェラテもしくはホット抹茶ラテを注文すると、ラテアート3種から好きな絵柄を選べる。

ホットコーヒー、ホットティー 各590円

ホットカフェラテ 690円、ホット抹茶ラテ 720円

ホットチョコレート 790円 ※期間限定：11月28日〜12月28日

クラムチャウダー 790円 ※期間限定：11月28日〜12月28日

ジャムや紅茶缶はプレゼントにも◎ 限定デザインの購入特典も

さらに、可愛い瓶に入った「ジャム（ちいかわのいちごバター）」、「ジャム（ハチワレのブルーベリーバター）」、「ジャム（うさぎのさつまいもバター）」や、おしゃれなデザインの紅茶缶も登場。大切な人への贈り物としてもおすすめ。

左から ジャム（ハチワレのブルーベリーバター）、ジャム（ちいかわのいちごバター）、ジャム（うさぎのさつまいもバター） 各950円

左から 紅茶缶（アッサムティー）、紅茶缶（セイロンティー） 各2400円

11月28日〜12月28日の期間、税込み3300円の買い物をするごとに「オーナメント風ステッカー（全3種）」をランダムで1枚もらえる。さらに、ドリンクを注文すると「オリジナルクリスマスコースター（全3種）」を1品につきランダムで1枚でもらえる。無くなり次第終了となるのでお早めに。また、『ちいかわベーカリー』への入店は事前予約制なので、公式サイトからチェックを。

「オーナメント風ステッカー（全3種）」と「オリジナルクリスマスコースター（全3種）」

『ちいかわベーカリー』

住所：東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階

営業時間：11時〜20時

