プレミアで残留争い…自信を取り戻した新生・昌平は“ベスト８の壁”を越えられるのか。苦しみ抜いたタレント軍団の波瀾万丈な一年【高校選手権】
高円宮杯プレミアリーグEASTは12月14日、関東各地で最終節の６試合が行なわれ、芦田徹新監督が就任した昌平高校（埼玉）は川崎フロンターレＵ−18に１−２で敗れ、通算７勝４分け11敗の10位でシーズンを終えた。10位は2023年の昇格以来もっとも低い順位で、１年目と２年目はともに７位だった。
前節、10位の昌平が柏レイソルＵ−18に快勝し、11位浦和レッズユースが川崎フロンターレＵ−18に敗れ、勝点差が６に広がったため、昌平の残留と浦和の降格が決まっていた。
リーグ前半戦は４バックを採用した昌平だが、後半戦から３バックとの併用で臨み川崎戦は３−４−２−１の陣形を敷いた。186センチのＣＢ伊藤隆寛主将（３年）によると、「守るスペースは広いのですが、守備意識は４バックの時よりずっと高くなりました」という感想だ。
川崎は前節までリーグ最多の45点を記録していたが、昌平は１対１での厳しい守備とそつのないカバーリングで対抗。前半に６本のシュートを打たれたとはいえ、決定打は開始10分の一度だけだった。後半に入ると、ボランチ人見大地（２年）や左ウイングバック森井智也（３年）らが敵陣深くまで進出。強烈なシュートを放つなど、前半に比べて攻撃も活発になった。ところが終盤を迎えた途端に27、29分に続けてピンチを招き33分にＰＫを与えて失点。４分後に１年生のエースＦＷ立野京弥が同点シュートを決めたが、45分に右ＣＫの混戦からＵ−17ワールドカップ日本代表ＣＢ藤田明日翔（２年）に決勝点を奪われ、11敗目を喫した。
29得点は12チームの中で３番目に少なく、無得点が６試合あった。１試合最多は３得点で３度記録したが、うち２試合は４失点して敗れている。40失点はワースト４位だ。東京ヴェルディ戦での５失点が最多で、４点を奪われたのが３試合。昨季までの昌平を考えると、攻守ともに納得のいかない数字だろう。
軽やかだったり、スピード豊かだったり、いろんなドリブルを身に付けた選手が多く、これに壁パスや精度の高いチェンジサイドのパスを組み合わせて敵の守備網を切り裂く。昌平の攻めは高校生年代では最高水準にある。だが今季のリーグではそんな強みを発揮できなかった。
下位に低迷した最大の要因は大量失点と合わせ、奔放な攻めを展開できなかったからだろうか？ 芦田監督は「どう表現したらいいのか難しいですね」と同じ言葉を二度発し、首をかしげながら言葉を選んでこう答えた。
「正直、（今年の）客観的な自分たちの力はここ（下位）だったと思います。サッカー人から見たら、残留争いには当然絡んでしまうレベル。何かがおかしくなってこんな結果を招いたとは考えていません。今はむしろ、選手がいろんな経験をする中でたくましく成長できたからこそ、残留できたという思いのほうが強いですね。（リーグ戦）スタート時であったら、残留できなかったのではないか。経験して強くなれたのは、来季につながると思います」
具体的な原因については言及を避けたが、高校生年代最高峰のリーグを戦う難しさを体感したようで、「気を休める試合は一度もなく、一年があっという間だった。思ったように勝点を拾えなかったが、勝っても負けても、選手も私も成長できるリーグでした」と総括した。
来季のＪ１川崎フロンターレ入りが内定した大黒柱のＭＦ長璃喜（３年）は、10月３日の練習中に左足首を負傷した影響もあり、年末年始の大舞台に向け大事を取って川崎戦を欠場。長とともに攻撃陣をリードしたのがＭＦ山口豪太（３年）で、来季Ｊ２湘南ベルマーレ加入が内定している、もうひとりのエースだ。
６月の全国高校総体（インターハイ）予選、11月の全国高校選手権予選を制し、もうひとつの目標がプレミアリーグ王者だった。山口は「前半戦の途中まではいい感じだったのですが、青森山田に敗れて４連敗したあたりから自分たちのサッカーを見失ってしまった」と振り返る。
