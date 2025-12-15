「去ってくれ」「終わりだ」日本人四銃士を擁する欧州名門、カップ戦決勝で痛恨敗戦。新指揮官就任後にまさかの３連敗でファン憤慨！「クラブ史上ワーストの監督になるかもしれない」
体制変更が完全に裏目に出てしまった。
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人四銃士が所属するセルティックは12月14日、リーグカップ決勝でセント・ミレンに１−３で敗れた。先制を許してから旗手の得点で追いついたが、後半に２ゴールを献上。連覇を逃している。
ブレンダン・ロジャーズ元監督が電撃辞任してから、セルティックはレジェンド指揮官のマーティン・オニールに暫定的に指揮を託した。すると、オニールの下でチームは５連勝を含む７戦６勝１敗と復調を遂げる。
だが、ウィルフリード・ナンシー現監督を招聘すると、再びセルティックは不振に陥った。システムを変えた新指揮官の下で、スコットランドリーグではハーツとの首位攻防戦を落とし、ヨーロッパリーグではローマに完敗。そしてこの日のセント・ミレン戦と、３連敗を喫したのだ。
この状況に、サポーターが怒り心頭なのは言うまでもない。『Football Insider』によると、SNSではナンシー解任を求めるファンの声が相次いでいる。
「ナンシーは終わりだ」
「ナンシーは我々のクラブを率いる人物じゃない」
「どうしてナンシーに３試合でシーズンを破壊させるんだ」
「このナンシーじゃうまくいかないよ。本当に手遅れになる前に人事を修正する必要がある」
「ナンシーは今日勝たなければいけなかった。クラブ史上ワーストの監督になるかもしれない」
「この監督は決してここから回復させられない。彼は終わりだよ。勝利よりスタイルを優先する」
「オニールの下で上昇曲線にあったのに、経営陣はセルティックの監督であるべき理由をまったく示していない男を連れてきた。ナンシーはセルティックを去ってくれ」
「ナンシーはとても力不足で、スコットランドサッカーを理解していないようだし、自分のやり方にこだわって戦術を修正できないようだ。オニールは長期的に指揮をとるには高齢すぎるかもしれないけど、結果を残して調整できていたのだから、もっと長く続けるべきだった」
近年の黄金期が遠い昔かのように混迷するセルティックは、再び立て直すことができるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
