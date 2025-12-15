J¥ê¡¼¥°¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÉ½¾´¹àÌÜ¤òÈ¯É½¡ª¡¡º£²ó¸Â¤ê¤Ç¡Ø³øËÜË®ÌÐ¾Þ¡Ù¤Î¿·Àß¤â·èÄê
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï15Æü¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ØÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½¾´¹àÌÜ¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¡¢ÍèÇ¯2·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡ØÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½¾´¹àÌÜ¤¬·èÄê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£J¥ê¡¼¥°¤Ï¡ÖÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»É½¾´¹àÌÜ¤ò·èÄê¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢6¤Ä¤ËÊ¬¤±¤¿ÃÏ°èËè¤Ë¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤ä¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥óÅù¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃ»´ü·èÀï¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£Âç²ñ¸Â¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ø³øËÜË®ÌÐ¾Þ¡Ù¤Î¿·Àß¤â·èÄê¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡Öº£Ç¯8·î10Æü¤ËÀÂµî¤µ¤ì¤¿³øËÜË®ÌÐ»á¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÀº¿À¤ò¼¡À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¡£¼õ¾ÞÂÐ¾Ý¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç¡¢ºÇ¤âÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿Áª¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡É½¾´¹àÌÜ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£É½¾´¹àÌÜ
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°
¢§ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É ¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß2¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§50Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É ¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
ÂÐ¾Ý¡§11Ì¾¡ß2¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§30Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É POM¡Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß20»î¹ç
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§15Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§ÆÀÅÀ²¦
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß2¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§30Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß2¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§20Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§ºÇÍ¥½¨¥»¡¼¥Ö
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß2¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§20Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡ÊÃí1¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß2¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§30Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ¡Ê¹â±ßµÜÇÕ¡Ë¡ÊÃí2¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1¥Á¡¼¥à
¢§¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ¡ÊÃí3¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1¥Á¡¼¥à¡ß2¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§100Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/¥Á¡¼¥à
¢§¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¸Ä¿Í¾Þ
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß2¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§10Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§Í¥¾¡´ÆÆÄ¾Þ
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§50Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡ÊÃí4¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß2¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§15Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§ºÇÍ¥½¨¼ç¿³¾Þ¡ÊÃí5¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§30Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§ºÇÍ¥½¨Éû¿³¾Þ¡ÊÃí5¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§30Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°
¢§ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É ¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß4¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§10Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É ¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
ÂÐ¾Ý¡§11Ì¾¡ß4¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§µÇ°ÉÊ
¢§¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É POM¡Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß40»î¹ç
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§10Ëü±ß/Ì¾¡Ê¾å°Ì20»î¹ç¡Ë¡¢ 5Ëü±ß/Ì¾¡Ê²¼°Ì20»î¹ç¡Ë
¢§ÆÀÅÀ²¦
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß4¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§µÇ°ÉÊ
¢§ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß4¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§µÇ°ÉÊ
¢§ºÇÍ¥½¨¥»¡¼¥Ö
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß4¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§µÇ°ÉÊ
¢§¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ¡ÊÃí3¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1¥Á¡¼¥à¡ß4¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§50Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/¥Á¡¼¥à
¢§¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¸Ä¿Í¾Þ
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß4¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§µÇ°ÉÊ
¢§Í¥¾¡´ÆÆÄ¾Þ
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§25Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡ÊÃí4¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß4¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§10Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
³øËÜË®ÌÐ¾Þ
ÂÐ¾Ý¡§ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ê¤é¤Ó¤ËÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç1Ì¾
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§µÇ°ÉÊ
¢¨³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬»ØÌ¾¤·¤¿¼Ô¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¤ëÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬·èÄê¤¹¤ë
¢¨¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤ËÁª½Ð¤¹¤ëÉ½¾´¹àÌÜ¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤ÓÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³Æ¥°
¥ë¡¼¥×¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë
¢¨ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¾Þ¤òÁª½Ð¤¹¤ë
ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¡¦ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¡¦Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡¦
ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨¥»¡¼¥Ö¾Þ
¢ªÁª¼ê¡¦´ÆÆÄ¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Î¿³µÄ¤ò·Ð¤Æ·èÄê
¢¨¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¾Þ¤òÁª½Ð¤¹¤ë
¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É POM¡Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡Ë
¢¨³øËÜË®ÌÐ¾Þ¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ËÊ¬¤±¤º¡¢ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¥×
¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Î¹ç·×¤ÇºÇ¤âÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿Áª¼ê¤ò¼õ¾ÞÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë
Ãí1¡§Åö³º¥·¡¼¥º¥ó¤Î6·î30Æü¤Ë¤ª¤¤¤ÆËþÇ¯Îð21ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê
Ãí2¡§ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÄÌ»»È¿Â§¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ç·×¿ô¤¬20¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê²¼¤ÎÈ¿Â§¥Ý¥¤¥ó¥È¿ôºÇ¾¯¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¡¢¹â±ßµÜÇÕ¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë
Ãí3¡§ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÄÌ»»È¿Â§¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ç·×¿ô¤¬20¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¾¯¥Á¡¼¥à¤ò¼õ¾ÞÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢È¿Â§¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇ¾¯¥Á¡¼¥à¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¥Õ¥§¥¢¥×¥ì
¡¼¾Þ¤È¤·¡¢¾Þ¶â¤ò¶ÑÅùÇÛÊ¬¤¹¤ë
Ãí4¡§Í¥¾¡´ÆÆÄ¾Þ¤ÈÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ½ÅÊ£¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¹¤ë
Ãí5¡§¿³È½¥¢¥»¥Ã¥µ¡¼É¾²Á¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼É¾²Á¡¢¥¯¥é¥ÖÉ¾²Á¤ò1:1:1¤È¤·¡¢Áí¹çÅÀ¤Ë¤è¤ê¾å°Ì1Ì¾¤ò·èÄê¤¹¤ë
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¡¢ÍèÇ¯2·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡ØÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½¾´¹àÌÜ¤¬·èÄê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£J¥ê¡¼¥°¤Ï¡ÖÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»É½¾´¹àÌÜ¤ò·èÄê¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢6¤Ä¤ËÊ¬¤±¤¿ÃÏ°èËè¤Ë¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤ä¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥óÅù¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃ»´ü·èÀï¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É½¾´¹àÌÜ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£É½¾´¹àÌÜ
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°
¢§ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É ¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß2¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§50Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É ¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
ÂÐ¾Ý¡§11Ì¾¡ß2¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§30Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É POM¡Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß20»î¹ç
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§15Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§ÆÀÅÀ²¦
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß2¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§30Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß2¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§20Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§ºÇÍ¥½¨¥»¡¼¥Ö
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß2¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§20Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡ÊÃí1¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß2¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§30Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ¡Ê¹â±ßµÜÇÕ¡Ë¡ÊÃí2¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1¥Á¡¼¥à
¢§¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ¡ÊÃí3¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1¥Á¡¼¥à¡ß2¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§100Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/¥Á¡¼¥à
¢§¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¸Ä¿Í¾Þ
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß2¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§10Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§Í¥¾¡´ÆÆÄ¾Þ
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§50Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡ÊÃí4¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß2¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§15Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§ºÇÍ¥½¨¼ç¿³¾Þ¡ÊÃí5¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§30Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§ºÇÍ¥½¨Éû¿³¾Þ¡ÊÃí5¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§30Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°
¢§ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É ¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß4¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§10Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É ¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
ÂÐ¾Ý¡§11Ì¾¡ß4¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§µÇ°ÉÊ
¢§¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É POM¡Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß40»î¹ç
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§10Ëü±ß/Ì¾¡Ê¾å°Ì20»î¹ç¡Ë¡¢ 5Ëü±ß/Ì¾¡Ê²¼°Ì20»î¹ç¡Ë
¢§ÆÀÅÀ²¦
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß4¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§µÇ°ÉÊ
¢§ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß4¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§µÇ°ÉÊ
¢§ºÇÍ¥½¨¥»¡¼¥Ö
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß4¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§µÇ°ÉÊ
¢§¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ¡ÊÃí3¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1¥Á¡¼¥à¡ß4¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§50Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/¥Á¡¼¥à
¢§¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¸Ä¿Í¾Þ
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß4¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§µÇ°ÉÊ
¢§Í¥¾¡´ÆÆÄ¾Þ
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§25Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
¢§Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡ÊÃí4¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§1Ì¾¡ß4¥°¥ë¡¼¥×
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§10Ëü±ß+µÇ°ÉÊ/Ì¾
³øËÜË®ÌÐ¾Þ
ÂÐ¾Ý¡§ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ê¤é¤Ó¤ËÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç1Ì¾
¾Þ¶â¡¢µÇ°ÉÊ¡§µÇ°ÉÊ
¢¨³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬»ØÌ¾¤·¤¿¼Ô¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¤ëÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬·èÄê¤¹¤ë
¢¨¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤ËÁª½Ð¤¹¤ëÉ½¾´¹àÌÜ¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤ÓÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³Æ¥°
¥ë¡¼¥×¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë
¢¨ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¾Þ¤òÁª½Ð¤¹¤ë
ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¡¦ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¡¦Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡¦
ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨¥»¡¼¥Ö¾Þ
¢ªÁª¼ê¡¦´ÆÆÄ¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Î¿³µÄ¤ò·Ð¤Æ·èÄê
¢¨¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¾Þ¤òÁª½Ð¤¹¤ë
¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É POM¡Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡Ë
¢¨³øËÜË®ÌÐ¾Þ¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ËÊ¬¤±¤º¡¢ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¥×
¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Î¹ç·×¤ÇºÇ¤âÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿Áª¼ê¤ò¼õ¾ÞÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë
Ãí1¡§Åö³º¥·¡¼¥º¥ó¤Î6·î30Æü¤Ë¤ª¤¤¤ÆËþÇ¯Îð21ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê
Ãí2¡§ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÄÌ»»È¿Â§¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ç·×¿ô¤¬20¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê²¼¤ÎÈ¿Â§¥Ý¥¤¥ó¥È¿ôºÇ¾¯¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¡¢¹â±ßµÜÇÕ¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë
Ãí3¡§ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÄÌ»»È¿Â§¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ç·×¿ô¤¬20¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¾¯¥Á¡¼¥à¤ò¼õ¾ÞÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢È¿Â§¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇ¾¯¥Á¡¼¥à¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¥Õ¥§¥¢¥×¥ì
¡¼¾Þ¤È¤·¡¢¾Þ¶â¤ò¶ÑÅùÇÛÊ¬¤¹¤ë
Ãí4¡§Í¥¾¡´ÆÆÄ¾Þ¤ÈÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ½ÅÊ£¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¹¤ë
Ãí5¡§¿³È½¥¢¥»¥Ã¥µ¡¼É¾²Á¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼É¾²Á¡¢¥¯¥é¥ÖÉ¾²Á¤ò1:1:1¤È¤·¡¢Áí¹çÅÀ¤Ë¤è¤ê¾å°Ì1Ì¾¤ò·èÄê¤¹¤ë