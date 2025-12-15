「清水サポが１番大変か？」「水戸と千葉の昇格で関東リーグ誕生」『J１百年構想リーグ』東西グループ分けが話題
2026年上半期に開催される特別大会『J１百年構想リーグ』の東西グループ分けが決定した。関東10クラブがEAST、清水エスパルス以西の10チームがWESTとなった。具体的には以下の通りだ。
＜EAST>
鹿島アントラーズ、水戸ホーリーホック、浦和レッズ、ジェフユナイテッド千葉、柏レイソル、FC東京、東京ヴェルディ、FC町田ゼルビア、川崎フロンターレ、横浜F・マリノス
＜WEST>
清水エスパルス、名古屋グランパス、京都サンガF.C.、ガンバ大阪、セレッソ大阪、ヴィッセル神戸、ファジアーノ岡山、サンフレッチェ広島、アビスパ福岡、V・ファーレン長崎
この決定を受け、SNS上でも話題に。実際、以下のように様々な声が寄せられている。
「水戸と千葉の昇格でEASTという名の関東リーグ誕生」
「関東勢が東に集中でダービー祭りになりそう! 地域密着のグループ分け、めっちゃ楽しみです」
「J１のEAST、関東大会やん」
「J１の東地区はコンパクトにまとまりましたよね」
「東西ではなくくじ引きイベントにしたら盛り上がったのでは」
「東は完全に関東のみだから移動のリスクとか無さそう」
「清水サポが１番大変か？」
確かに、WESTに入った清水エスパルスは移動の負担がEASTの10クラブよりも大きい可能性がある。
なお、開催期間は２月から６月。地域リーグラウンド終了後、各グループの同順位同士のチームがホーム&アウェー方式で戦い最終順位を決定する。90分で決着がつかない場合はPK戦という完全決着方式だ（勝利＝勝点３、PK勝ち＝勝点２、PK負け＝勝点１、負け＝勝点０）。同大会に昇降格はない。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
