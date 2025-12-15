ドジャースという言葉で「夢を打ち砕いた」タッカー“争奪戦”でブルージェイズ危機　強力なライバルが突きつけた現実

タッカー争奪戦でブルージェイズのライバルはドジャースか(C)Getty Images

カブスからFAとなったカイル・タッカーを獲得するのはドジャースか、ブルージェイズか。米メディア『EssentiallySports』がこの争奪戦について言及している。

【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る

MLB Networkの人気番組『MLB Tonight』は、米スポーツ専門局『ESPN』のジェフ・パッサン記者が「ブルージェイズがタッカーとビシェットを獲得できる可能性は十分にある。そうなれば、彼らは間違いなくアメリカンリーグ優勝候補になるだろう」と発言したことを紹介。

ただ、同メディアは、一方でブルージェイズ専門のYouTube番組である『Jays Digest』が「『ドジャース』という言葉で、ブルージェイズファンの夢を打ち砕いた」と伝え、「ファンに現実を突きつけた」と記している。

記事では「『Jays Digest』によると、ブルージェイズはタッカーに対し、7〜8年で総額約3億4000万ドル（約530億円）規模の長期契約を提示する可能性がある。一方、ドジャースはより短期で、その分高い平均年俸での契約を提示すると予想されている」と紹介した。