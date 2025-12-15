「ケチってはダメだと思った…」年収400万円・31歳男性が“遠距離恋愛”中に節約して後悔したもの
節約をするときに意外と見落としてしまうのが「満足度」とのバランスかもしれません。家計のために努力をしても、その結果“不満”につながってしまっては、節約自体が長続きしません。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、31歳男性の失敗談をご紹介します。
回答者のプロフィール回答者本人：31歳男性
家族構成：既婚（子あり）
雇用形態：正社員
職業：測量
世帯年収：400万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：満足していない
遠距離恋愛中、交通費の節約を試みる今回は「交通費」の節約で失敗した31歳男性のエピソードを紹介します。当時、遠距離恋愛中だった男性はなるべく交通費を浮かせたいと考えていたそう。
「名古屋から奈良までの距離を高速道路に乗らず行こうとしました」と語ります。
しかしその結果……。
「渋滞に巻き込まれて全然進まない。時間と燃費を考えるとケチらなくてもよかった」と男性は後悔をにじませます。
長時間の1人運転で疲弊してしまった男性は「運転中は1人なのに長時間の運転はしんどかった。途中で高速に乗ろうと思っても遠かった」と振り返ります。
「乗り物系統でお金をケチってはダメだと思った」と反省も。
男性はこの経験から「時間や体力は“お金で買う”というイメージを持つ必要がある」と学びを得たそうです。
＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)