Ê¡Åç¡¦¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤¬¡Ö¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡×¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡¡À±µÜ¤¤¤Á¤´¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤â
2025Ç¯12·î13Æü¡Á26Ç¯3·î1Æü¤Î´ü´Ö¡¢Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¡Ö¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡×¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡×¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡ß¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡¡¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡¢¥Õ¡¼¥É¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡ÄÆÃÊÌ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤â
»ÜÀßÆâ¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ä³Ú¶Ê¤¬Î®¤ì¤¿¤ê¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡¦¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢Ãæ¿È¤ÏÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¡£
¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤È¡Ö¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢25Ç¯1·î15Æü¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÏ¶È60¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º´ÔÎñº×¡×¤Î°ì´Ä¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡Ö¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÆÃÊÌ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ä¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¡£
ÆÃÊÌ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ö¤¦¤Á¤ï¡×¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ê¾ì¤Î¤Û¤«Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥½¥Ó¥å¡¼¡ª¡×¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¡£¥¢¥í¥Ï¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê¥Ó¥Ã¥°¥¢¥í¥Ï2³¬¡Ë¤Ç°ú¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤È¡Ö¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡¢¥Õ¡¼¥É¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¾ÜºÙ
»ÜÀßÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¡¼¥É¤òÍÑ°Õ¡£4¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç°Û¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ï¤¬¤¥µ¥¤¥º¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥·¡¼¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Íß¤·¤¤³¨ÊÁ¤Î¤ªÅ¹¤òË¬¤ì¤è¤¦¡£
¥Õ¡¼¥É¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¤â¡£
¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¥Ñ¥ª¤Ç¤Ï¡ÖÀ±µÜ¤¤¤Á¤´¡×¡ÖÆ£Æ²¥æ¥ê¥«¡×¡Ö²Æ¼ù¤ß¤¯¤ë¡×¡Ö¿ÀºêÈþ·î¡×¤Î4¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯4¼ï¤Ë¡¢4¿Í¤¬Â·¤Ã¤¿¡ÖÈô¤Ó¾è¤ì¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¥Ó¥Ã¥°¥¦¥§¡¼¥Ö¡×¤òÈÎÇä¡£²Á³Ê¤Ï³Æ950±ß¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê¥Ï¡¼¥È·¿¡Ë¤¬Ìã¤¨¤ë¡£
¥¶¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢¥é¥Æ¥£¥ª¡¢¥Í¥·¥¢¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¤¥«¥Ä¡ªSmile Suncatcher¡×¡Ê1200±ß¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡£¤³¤Á¤é¤â4¿Í¤¬Â·¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê´Ý·¿¡Ë¤¬Ìã¤¨¤ë¡£
¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢³«´Û»þ¤ÎBGM¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡×¤Î³Ú¶Ê¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥³¥é¥Ü¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿À±µÜ¤¤¤Á¤´¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤äÀå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ª¤Ç¤â¡Ö¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ªÊ¹¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª