イケメンダイエットコーチと初対面！ しかしアラフィフ母さんは瘦せられる自信がなく卑屈に…／アラフィフ母さんが３か月で７堊蕕擦拭 奇跡の仕組みダイエット
『挑戦マンガ アラフィフ母さんが３か月で７堊蕕擦拭 奇跡の仕組みダイエット』 (うだひろえ/主婦の友社) 第3回 【全7回】
【漫画】『挑戦マンガ アラフィフ母さんが３か月で７堊蕕擦拭 奇跡の仕組みダイエット』を第1回から読む
アラフィフのコミックエッセイスト、うだひろえさん。夫と中学生と小学生の子どもふたり、家事に育児に仕事に邁進中！ しかしアラフィフになり、産後太りのまま、さらに痩せにくくなってきたことを実感してしまう…。そこで一念発起！ 予約の取れないダイエットコーチ、野上浩一郎さんの指導のもと「３日坊主ダイエット」に挑戦。努力も我慢もいらない！お米もスイーツも揚げ物も食べていい！ 必要なのは「仕組み」と「工夫」でした。健康的に痩せて、自己肯定感も上がり、人生も変わった！そんなうださんのダイエット実録マンガをぜひお楽しみください！
