à¥¬¡¼¥Ê¤Î¥Î¥¢á£±£²·î£²£µÆü¤ËÂç¹¿¿å¤¬µ¯¤³¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤ÆÊý½®¤ò·úÂ¤¡ÖÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡×
à¥¬¡¼¥Ê¤Î¥Î¥¢á¤³¤È¥¨¥Ü¡¦¥Î¥¢»á¤¬¡Ö£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£µÆü¤ËÂç¹¿¿å¤¬µ¯¤¤ÆÃÏµå¤¬²õÌÇ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦àÍ½¸Àá¤ò£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¡¼¥Ê¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¤¥§¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¨¥Ü¡¦¥Î¥¢»á¤Ïº£²Æ¡¢¡Ö£±£²·î£²£µÆü¤«¤é£³Ç¯´Ö¡¢Âç±«¤¬¹ß¤êÂ³¤±¡¢Âç¹¿¿å¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¿À¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¿Í¡¹¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¸½ÂåÈÇà¥Î¥¢¤ÎÊý½®á¤ò·úÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢£¸ÀÉ¤¬´°À®¤·¡¢»Ä¤ê£²ÀÉ¤ò·úÂ¤Ãæ¡££¶²¯¿Í¤È¤¢¤é¤æ¤ëÆ°Êª¤ò¾è¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Êý½®¤Ï¸½ºß¡¢¥¬¡¼¥Ê¤Î¥»¥³¥ó¥Ç¥£¡¦¥¿¥³¥é¥Ç¥£¤È¥±¡¼¥×¡¦¥³¡¼¥¹¥È¤Ç·úÂ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤½¤³¤«¤é°ÜÆ°¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊý½®¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¿Í¿ô¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥¨¥Ü¡¦¥Î¥¢»á¤ÏºÇ¶á¡¢¡Ö»ä¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬ºâ»º¤òÇä¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë¥¬¡¼¥Ê¤Î£Ó£Î£Ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤â¤¦ÃÙ¤¹¤®¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¼¿¦¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÇä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÄÂ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¤·¡¢Âç²È¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥Ü¡¦¥Î¥¢»á¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¿ô½½Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¥¬¡¼¥Ê¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¨¥Ü¡¦¥Î¥¢»á¤ÈÀÜ¿¨¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Êý½®¤Î½êºßÃÏ¤âÉÔÌÀ¡£Æ°²è¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£Á£É¤Î»ºÊª¤À¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
