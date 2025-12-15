Hearts2Hearts¡¢½é¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥á¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸ø³«¡¡ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¯¡¼¥ë¥ë¥Ã¥¯¤ËÃíÌÜ¡ª
¿·¿Í¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Hearts2Hearts¡Ê¥Ï¡¼¥Ä¥È¥¥¥Ï¡¼¥Ä¡Ë¤¬¡¢½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥á¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHearts2Hearts¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òËþµÊ¡ª
12·î15Æü¡¢Hearts2Hearts¤Î¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö2026 Hearts2Hearts FANMEETING ¡ãHEARTS 2 HOUSE¡ä¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¯¡¼¥ë¥ë¥Ã¥¯¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢2026Ç¯2·î21Æü¤È22Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
Hearts2Hearts¤ÈS2U¡Ê¥Ï¥Á¥å¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÌ¾¡Ë¤¬¶¦¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¯¥é¥Ö¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¤è¤ê¶á¤¯¤Ç¸òÎ®¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏMelon Ticket¤ÇÈÎÇä¡£12·î17Æü20»þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹ÔÍ½Ìó¡¢19Æü20»þ¤Ë°ìÈÌÍ½Ìó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Hearts2Hearts¤Ï12·î20Æü¤Ë¼ø¾Þ¼°¡ÖMelon Music Awards 2025¡×¡¢25Æü¤Ë¡ØSBS²ÎÍØÂçÅµ¡Ù¡¢31Æü¤Ë¡ØMBC²ÎÍØÂçº×Åµ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þHearts2Hearts ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤éaespa°ÊÍè¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥¸¥¦¡Ê¥ê¡¼¥À¡¼¡Ë¡¢¥«¥ë¥á¥ó¡¢¥æ¥Ï¡¢¥¹¥Æ¥é¡¢¥¸¥å¥¦¥ó¡¢¥¨¥¤¥Ê¡¢¥¤¥¢¥ó¡¢¥¤¥§¥ª¥ó¤Î8¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤ä¿´¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¿´¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¡Ö»ä¤¿¤Á¡×¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤Ï166.6cm¡£2025Ç¯2·î24Æü¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØThe Chase¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£