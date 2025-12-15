JR東･アキュアメイド「青森りんご 名月」発売/ かつてエキナカ自販機で大行列…“りんごのみ”使ったジュース 新商品

JR東日本クロスステーション ウォータービジネスカンパニーは、オリジナル飲料ブランド「acure made(アキュアメイド)」 から、新商品「青森りんご 名月」を12月16日以降順次発売する。

酸化防止剤不使用、ストレート果汁を100%使ったりんごジュース「青森りんご」シリーズの新商品。2017年3月にJR青森駅･新青森駅に登場した同シリーズは、「青森りんご」のみを販売する「りんご自動販売機」などで注目を集めた。2020年10月には東京駅にも設置。自販機に並ぶ長蛇の列ができ、SNSなどで話題となった。

これまで、複数品種のりんごを使用しブレンドした「りんご」や、単一品種の「ふじ」、「つがる」、「世界一」といったラインアップを展開。現在は、自販機のほかアキュア公式オンラインストアなどで一部商品を販売している。

アキュアメイド「青森りんごシリーズ」商品例

今回発売する「青森りんご 名月」は、酸味が少なく濃厚な甘さが特徴。シリーズ史上最も甘いりんごジュースに仕上げたとしている。価格は税込330円。販売場所により発売日が異なり、また数量限定で販売する。

◆「青森りんご 名月」

青森県産の「名月」種のみを使用したストレート果汁100%のりんごジュース。「名月」は希少な品種で、国内りんご生産量1位の青森県でもまだ収穫量が少ないという。果汁豊かで酸味が少なく、糖度が高いのが特徴。

これまでの「青森りんご」シリーズ同様、原材料はりんごのみで、酸化防止剤(ビタミンC)を使用していない。空気に触れない状態で粉砕･搾汁する「密閉搾り」の技術を採用して褐変させず、果肉に含まれる香りやコクを残して、りんごの美味しさそのままをジュースにしている。

【価格】税込330円

【容量･容器】280ml･ペットボトル

【販売場所】

･アキュアの地産のみもの自販機(東京駅に1台設置)

･JR東日本エリアの「NewDays」、「NewDays KIOSK(一部の店舗を除く)」、その他の店舗

･アキュア公式オンラインストア

【発売日】

･アキュアの地産のみもの自販機: 2025年12月16日(火)正午頃

･「NewDays」「NewDays KIOSK」などの店舗: 2025年12月16日(火)から順次販売予定

･アキュア公式オンラインストア: 2026年1月23日

■「アキュア公式オンラインストア」商品ページ

「青森りんご 名月」

青森りんごシリーズの中で比較したチャート図