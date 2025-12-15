15日昼過ぎ、静岡･伊東市役所に登庁したのは…。



初当選した杉本憲也新市長。過去最多9人が乱立する選挙戦を制しました。



その知らせがあったのは昨夜11時過ぎ。



（杉本氏陣営）

「バンザーイ」



集まった支援者らに囲まれる中、喜びの声を語りました。



（初当選 杉本 憲也氏）

「皆さんやりました。変わらない と言われた伊東をこれから先は 必ず皆さんと一緒に変えます」



田久保前市長の失職に伴い行われた今回の選挙戦。落選した田久保さんが何を話すのか注目されましたが…





（伊藤 薫平 キャスター）「深夜1時を回りました。伊東市です。この場所で田久保さんの敗戦の弁が行われる予定でした ですが、2時間たっても訪れないということが先ほど決まりました。記者たちも困惑の表情を浮かべています」予定の時間になっても姿をみせず報道陣は“待ちぼうけ”。結局は本人は姿を見せず陣営関係者から「コメントはSNSで発信予定」であることが伝えられました。今回の選挙戦、渦中の田久保前市長に動きがあったのは告示日前の12月3日。自身が開いた支援者集会でのことでした。（前市長 田久保 真紀氏）「もう一度チャレンジをして、市民のみなさんと一緒にみんなで目指した街を作るために歩んでいきたい。そのように思ってここであいさつをさせていただいている」市議会から2度の不信任決議を受け失職した田久保前市長が、再び市長を目指す決意を示しました。（前市長 田久保 真紀氏）「改革を進めていくためにはやはり誰にも負けない“鋼の意志”ですね。初心を貫徹すると。最初にたてた志を決して忘れないこと。これが重要であると考えます。それから今回必要なのが経験値。即断即決の実行力。この3点がなければ、この街の改革は成し遂げられないだろうと。そのように考えております」しかし…その“鋼の意志”に立ちはだかったのは…。自民党県連の推薦を受けた元市長。（元市長 小野 達也氏）「この先の伊東市を今まで以上の覚悟をもって必ず再生させます」さらに…。国民民主党県連の推薦を受けた前市議。（前市議 杉本 憲也氏）「伊東の新しいステージを、皆さんと作りたい。その思いで、一大決心をいたしました」過去最多9人の候補者が乱立する選挙戦になったのです。戦いの火ぶたが切られた先週12月7日･日曜日。車で登場した田久保前市長。注目される選挙とあって、支援者や市民以上に多くの報道陣が詰めかけますが…。（前市長 田久保 真紀氏）「あのーすみません。マスコミの方のために街宣やるわけではないので、ちょっと控えていただいていいですか。真ん中を空けてください」“市民に直接声を届けたい”。再び市長を目指す選挙戦が始まりました。（前市長 田久保 真紀氏）「気持ちだけでもダメ理屈だけでもダメ、経験とそれから市民のために戦う気持ち。これがなければメガソーラーの問題は、このまま、あらぬ方向に進むかもしれない」第一声では、自身が反対運動を行っていた地区でメガソーラー問題を訴えました。移動した伊東駅では…。（前市長 田久保 真紀氏）「市民生活を下支えするそういうことにお金をつかわなければいけない。道路や歩道、お金をかける公共交通についても、力を入れていかなくてはいけない」経済政策や公共交通網の早急な再整備などを演説。選挙戦では地域ごとに抱える問題について解決策を都度訴えました。ただ、自身の一連の騒動には触れなかったこともあり…。（記者）Q.「学歴の話はしないんでしょうか」（前職 田久保 真紀氏）「はい」（記者）Q.「それはもう終わったという認識ですか？」（前職 田久保 真紀氏）「はい」（記者）Q.「ご自身として説明が良くなかっっていうような後悔とか悔恨みたいなものはないんでしょうか」（前市長 田久保 真紀氏）「私としては都度精一杯やったとそういう風に思っております」学歴詐称疑惑について記者から質問責めに…。（前市長 田久保 真紀氏）Q.初日を終えてどうですか「一日目とは思えない、まるで最終日のような熱量。このペースで最終日まで盛り上げていきたい」それでも“鋼の意志”で市内各地をまわりながら訴え続けました。街頭演説が終わった後サインを求められる場面も…。演説の合間によく取り出していたのはスマートフォン。SNSでも、宣伝を欠かせません。演説車で移動していると…。（前市長 田久保 真紀氏）Q.手ごたえは？「ふた開けてみないとってのが、ありましたけど、時間時間で、応援が大きくなって私は組織票とかないので、動員してとか電話すごいかけてとかはできないですけど。本当にみなさん、応援していただいてうれしいです」ただ、これまでの田久保市政に対して抗議をするグループが演説予定場所でプラカードを持って動かず急遽、街頭演説が中止になることもありました。一方。初めての市長選に臨んだ杉本氏。選挙戦では、とにかく足を使って走り回り…。そのかいあって…。（前市議 杉本 憲也氏）Q.痩せましたよね？「そんなにじろじろ…。『痩せないと応援しないぞ』ってみんなに言われたので。17キロくらい」Q.この選挙でさらに痩せますね。「本当にげっそりさせてください」これは、7月の杉本氏の様子。今と比べると…顔のあたりが痩せているのがはっきりわかります。（前市議 杉本 憲也氏）「本当街頭にでて、一人でも多く の方にお会いして、お話を聞く と。このスタイルをずっと続け ていこうと思っています。しっかりと一人一人の方とご支 援いただけるように、会話をし て政策を訴えて指示を訴えてい きたいと思います」そんな杉本氏は、物価高や、子育て支援などを公約に、「市政の信頼を取り戻し、市民の負担を少なくする」と訴え続けました。そして…前回選で田久保さんに敗れた小野元市長は…。推薦を受けた自民党の国会議員やベテラン県議などが応援に駆け付けました。（元市長 小野 達也氏）「落選によって負けたことによって、私は1人1人の小さな小さな思いというのを聞き逃していたことに気がつきました」選挙戦では今の混乱した市政を正常化し、まずは物価高対策に取り組みたいと訴えました。一方の田久保前市長。7日間の選挙戦、最後の演説では…。（前市長 田久保 真紀氏）「どうでしょうね。これで勝ち上がったら伝説です。今回は本当にね。マイナスからのスタートでした。報道陣いっぱいいるのに申し訳ないけれども、あれだけ悪い報道しかされなくて、ですけれどもそれを甘んじて、私も前を向いて進んできましたけれどもこれからはね、私が一つ考えていること。周りからいろいろな誹謗中傷を受けたり辛い思いをしている人たちを決して見捨てない。そういった社会にしていきたいと思っています。みんなでみんなで街を作っていきましょう。この伊東の街の将来は、みなさんのものです。みなさんの信じる未来、みなさんが望む未来を描いていきましょう。伊東市長候補の田久保真紀を、どうかみなさんの力を、もうちょっとお貸しください」しかし、その願いは届かず…。(杉本氏陣営）「バンザイ」結果は杉本氏に9000票以上の差をつけられ落選。田久保前市長の得票は4 1 3 1票。小野元市長にも差をつけられ3番手でした。（伊藤 薫平 キャスター）「最後に田久保さんの声を聞こうと報道陣が集まりましたが、本人はここに来ませんでした。これまでも報道陣が待っている場面で何度も姿を現すことがなかった。何度も答えることがなかった。何度も誠意をみせることがなかった。最後も姿をみせることはありませんでした。決してこのままでいいのかという疑問が残る現場となっています」「報道陣が殺到している」ことを理由に姿を見せなかった田久保前市長は、午前4時すぎにSNSを更新。そこには…。（田久保前市長のSNS）『これだけの逆境の中でも私を信じて支えてくれたみなさんの想いに感謝しかありません。この後の予定についてはまったくの未定です』結局、本人がカメラの前で語ることはありませんでした。ようやく新しい市長が決まったことについて伊東市民は…（伊東市民は）「子どもがいるので子育てのことと、経済政策とか色々やって貰いたいことは沢山ある。子どもたちに胸を張って『伊東市民だよ』って言ってもらえるような伊東市にしていってもらいたいなと思う」（伊東市民は）「これから議員の方々、先輩の議員が多くいるわけですけどそういう人が。若いですけどこれから盛り上げて、うまく人間関係を、議会と市長とやっていけばすごく変わっていくと思っています」そして、午後1時半ごろ。杉本新市長は当選証書を受け取り、市長としての一歩を踏み出しました。（伊東市 杉本 憲也 新市長）「この止まった市政を前に進めるためには、市民の皆様との信じ合う心、そして職員の皆様との信じ合う心、さらに、チェック期間であります議会の皆様との信じあう心、信頼関係、こちらが必ず必要になります。私は、この新しい伊東市政において、もう足の引っ張り合いはしません。皆さんと一緒に前に進めるように対話をし、議論をし、そして皆様の思いをスピード感を持って実現していく」停滞・混乱した伊東市政をどのように前に進めていくのか、新市長の舵取りに注目が集まります。