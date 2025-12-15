広範囲にEV技術を開発

クロアチアの自動車メーカーであるリマックは、全固体電池、高出力のバッテリーパック、高性能パワートレインなどでEV業界に革命を起こそうとしている。最高執行責任者（COO）のヌルディン・ピタレビッチ氏は「スタートアップという立場からリマックを脱却させる」と力を込めた。

リマックは2022年、フォルクスワーゲン・グループとの提携によりブガッティ・リマックを設立した。以来、研究開発子会社のリマック・テクノロジーは、他社への供給も視野にEV技術を開発してきた実績がある。



リマック・テクノロジーは研究開発部門として独立している。

その開発対象は、ハイブリッド用の小型バッテリーシステムから、基本部品を組み込んだローリングシャシーまで広範囲に及ぶ。電子システム、電動駆動ユニット、ユーザーインターフェース関連の開発も手掛ける。

全固体電池

ピタレビッチ氏はAUTOCARの単独インタビューで、新たな全固体電池の開発をすでに進めていると説明した。セルメーカーのプロロジウムや三菱などと共同開発し、2020年代後半の市場投入を目指しているという。

ピタレビッチ氏は、全固体電池の試験を間もなく開始するとの見通しを示し、2030年発売予定のブガッティの新型車へ採用することを「望んでいる」と述べた。



予測では、全固体電池のコストは2035年までに現在のニッケル・マンガン・コバルト（NMC）バッテリーと同等になるという。ただし、リマックには全固体電池を大量生産する意向はないが、他社への技術供与は「検討する」とした。

この全固体電池のプロトタイプは容量100kWhで、エネルギー密度は従来型より20〜30％高いとされる。また、三菱が開発した軽量かつ超高剛性の複合材ハウジングにより、約30kgの軽量化を実現。充電速度や安全性も向上しているとのことだ。

リマックは高級車向けハイテク部品のサプライヤーとして評価を高めつつあるが、ピタレビッチ氏によると、『ネヴェーラ』以外の自動車製造に乗り出す可能性は低いようだ。

EV航続距離の最大化、安全性（特に火災安全性）の向上、充電時間の大幅短縮という3つの目標を掲げているが、いずれも全固体電池が持つ特性である。

EV・ハイブリッド車向けeアクスル

新開発のeアクスルは、電気モーター、トランスミッション、電子機器を軽量かつコンパクトなパッケージに統合。前輪駆動、後輪駆動、四輪駆動に対応し、200psから470psの出力を実現する。

ピタレビッチ氏は、このユニットがハイブリッド車とEVの双方に適している点を強調し、これまでの顧客としてBMW、ポルシェ、サウジアラビアのEVスタートアップ企業CEERを挙げている。他にも多くの顧客を抱えているが、その多くは匿名だ。



こうした動きは、クロアチア・ザグレブに建設中の総面積9万5000平方メートルの新工場（総投資額3億ユーロ＝約550億円）と深く関連している。同施設では月間数万個のコンポーネントを生産する計画だ。

eアクスル技術の急速な進化について、ピタレビッチ氏は複数の事例を挙げた。1つは、CEERの新型高性能SUV向けに開発されたアセンブリだ。ネヴェーラのリアモーター（約1300ps）と同等の出力とトルクを持つとされるが、重量はネヴェーラの198kgに対し、わずか132kgである。

もう1つは、高性能クーペ、あるいはホットハッチを想定したと思われる超小型のパッケージだ。スーツケースサイズの500psパワーパックで、重量はわずか48kgとされる。

ユニークな社内文化

ピタレビッチ氏は昨年、世界22の工場で1万人を擁する大手製造グループの要職からリマックに引き抜かれた。

ボスニアで生まれ、ドイツで教育を受けた36歳のピタレビッチ氏が、発展途上にある小規模なクロアチア企業に惹かれた理由については、次のように語っている。



「リマックにはユニークな文化があると聞いていました。そこに大きな魅力を感じたのです。いざ入社してみると、さらに気に入った点が3つありました」

「第一に、決定事項をメールで受け取ることはありません。それよりもずっと速くコミュニケーションを取ります。時間を無駄にするのを嫌うのです」

「次に、常にイノベーションを奨励する風土があります。誰かが良いアイデアを思い付いたら、マテ・リマック（創業者兼CEO）でさえ、それを止めたりはしません」

「3つ目に、これは最も素晴らしいのですが、古い従来技術がないことです。最初から最高のシステムを備えています。さらにクロアチアは、国民の教育水準が非常に高いにもかかわらず、他の欧州諸国よりコストが20〜30％低い。だからこそ、60年や70年も事業を続けてきた巨大テック企業とも対等に戦えるのです」

将来はどう見据えているのだろうか？ ピタレビッチ氏は、革新的なハイエンド部品の供給に注力していくと述べた。「リマックはプレミアム市場、あるいはニッチ市場を好みます。そこでは性能やパワーと同等かそれ以上に、革新性が重要です。この領域では成功できると確信しています」