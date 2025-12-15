ヒロアカ『CUT』大特集！声優陣＆ポルノグラフィティ＆BUMP OF CHICKENも登場
アニメ『僕のヒーローアカデミア』が、カルチャー誌『CUT』2026年1月号(2025年12月19日発売)の表紙＆巻頭特集に登場することが発表された。
【写真】『ヒロアカ』イベント開始0秒で号泣した佐倉綾音
先日ついにフィナーレを迎えたアニメ『FINAL SEASON』完結直後にお届けする、プルスウルトラ大特集。山下大輝、岡本信彦、梶裕貴、内山昂輝らのインタビューを始め、キャスト陣による寄せ書きコメントや歴代担当編集座談会、アニメ『ヒロアカ』振り返りコラム、さらには主題歌アーティストのポルノグラフィティ＆BUMP OF CHICKENも登場。
彼らが共に歩んだアニメ『ヒロアカ』の歴史を振り返り、表紙もCUT独占描き下ろしでお届け。中には特製付録ポスターもあり、アニメFINAL SEASON完結に捧ぐ、CUT初『ヒロアカ』総力特集となっている。
第2弾特集＆バックカバー
『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』。
亀山陽平（監督）／寺澤百花×永瀬アンナ／内山昂輝／山谷祥生／金元寿子／小市眞琴／小松未可子
『ハイスクール！奇面組』
佐久間大介
【写真】『ヒロアカ』イベント開始0秒で号泣した佐倉綾音
先日ついにフィナーレを迎えたアニメ『FINAL SEASON』完結直後にお届けする、プルスウルトラ大特集。山下大輝、岡本信彦、梶裕貴、内山昂輝らのインタビューを始め、キャスト陣による寄せ書きコメントや歴代担当編集座談会、アニメ『ヒロアカ』振り返りコラム、さらには主題歌アーティストのポルノグラフィティ＆BUMP OF CHICKENも登場。
第2弾特集＆バックカバー
『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』。
亀山陽平（監督）／寺澤百花×永瀬アンナ／内山昂輝／山谷祥生／金元寿子／小市眞琴／小松未可子
『ハイスクール！奇面組』
佐久間大介