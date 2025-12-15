7年ぶりの全面刷新！ 気になる仕様とは？

長年、多くのユーザーから支持され続けてきた、ある国産SUVがついに次のステージへ進もうとしています。

1994年の誕生以来、カテゴリーそのものを切り拓いてきたそのモデルが、6代目となる新型でどのような進化を遂げたのか―2025年度内の発売に向けて期待がさらに高まっています。

【画像】超カッコイイ！ これが“まもなく発売”のトヨタ新型「全長4.6mちょうどいいSUV」です！（30枚以上）

一体どのようなモデルなのでしょうか。

そのクルマとは、トヨタが2025年5月21日に世界初公開した人気SUV「RAV4」の新型モデル（6代目）です。

RAV4は、「アウトドアでも街乗りでも楽しめるクルマ」として1994年に誕生した、クロスオーバーSUVのパイオニアです。

当時主流であった「SUV＝オフロード専用車」という常識を覆し、日常生活にも溶け込む新しいジャンルを築き上げました。

現行の5代目モデルは2019年に登場し、「Robust Accurate Vehicle with 4 Wheel Drive」をコンセプトに力強さと高い実用性を両立しています。さらに、TNGAプラットフォームの採用によって優れた操縦性と安定感を実現しました。

6代目となる新型RAV4は、「Life is an Adventure」を開発コンセプトに掲げ、アクティブなライフスタイルをより楽しめるSUVへと進化しています。

新開発のハイブリッドシステムを搭載することで加速性能が向上したほか、トヨタとして初めてソフトウェアプラットフォーム「Arene」を採用し、車両の知能化を推進しています。

これにより、安全・安心機能や走行体験をソフトウェア更新で進化させる「SDV（Software-Defined Vehicle）」としての機能を備えました。

機能・デザインの両面が刷新され、「どこへでも行けそう」「なんでもできそう」と感じられる魅力が随所に盛り込まれています。

エクステリアは、「Big Foot」「Lift-up」「Utility」の3要素を軸にデザインされ、より力強い走破性を表現しています。

ボディサイズはCOREグレードで全長4600mm×全幅1855mm×全高1680mm（HEV）-1685mm（PHEV）、ホイールベースは2690mmです。

インテリアには、機能性と居住性を両立した新デザイン「アイランドアーキテクチャー」を採用し、ディスプレイやシフト類を島状にレイアウトすることで直感的な操作性を実現しています。

また、視界の確保のためにインストルメントパネル上面を約40mm低く設定するなど、細部にわたって運転のしやすさが追求されています。

安全性能においては、新型RAV4には最新の「Toyota Safety Sense」が搭載されています。

高速道路の第一走行車線を走行中に運転者が急病などで操作不能になった場合、自動的に減速・停車し路肩へ寄せるよう制御する「ドライバー異常時対応システム」が改良され、従来はオプションだった「急加速抑制機能」も標準装備となり、踏み間違い時の安全性が向上しました。

さらに、Areneの採用により、将来的にはソフトウェアアップデートによって安全技術が提供される予定です。

パワートレーンはPHEVとHEVがラインナップされています。PHEVモデルには、トヨタ初搭載となる第6世代ハイブリッドシステムをベースにした新開発のプラグインハイブリッドシステムが採用されており、電池の大容量化によってEV走行距離は従来の約95kmから150kmへ大幅に向上しています。

モーター出力も12％向上し、RAV4らしい力強い走りを可能にしています。さらに、V2H対応やDC急速充電にも対応し、約30分で80％までの充電が可能となっています。

HEVモデルもトランスアクスルやパワーコントロールユニットの改良によってモーター出力が向上し、よりスムーズで軽快な走りを実現しています。

新型RAV4は、ユーザーのライフスタイルに合わせて選べる3つのスタイルが用意されています。

「CORE」は街中で映える洗練されたデザインを採用し、SUVらしいハンマーヘッド形状によって力強さと先進性を両立しています。

「ADVENTURE」はオフロード感を強調したタフなスタイルで、ワイドトレッド化や大型グリルが冒険心を刺激します。

「GR SPORT」はモータースポーツの知見を生かしたスポーティモデルで、高剛性のボディと機能美を追求したデザインにより、あらゆる道で走る楽しさを提供します。

価格やボディカラーの詳細はまだ発表されていませんが、新型RAV4は2025年度内の発売が予定されています。

トヨタのSUVラインナップを牽引する存在として、今後のさらなる進化に大きな期待が寄せられています。