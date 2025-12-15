¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¸Î¶¿¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²ÃÆþ¤ÎÃæÂ¼ÌÌï¡Ö¤Ò¤ÈÈé¤à¤±¤ë¡×·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤Ï¡©
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï15Æü¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿ÃæÂ¼ÌÌïÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö30¡×¡£
¡¡Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô½Ð¿È¤Îº¸ÏÓ¤ÏÄ¹ºê¡¦À¶Êö¹â¤«¤é°¡Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£º£µ¨À®ÀÓ¤Ï15»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç0¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦15¡£ÄÌ»»¤Ç¤Ï99»î¹çÅÐÈÄ¤Ç7¾¡9ÇÔ4¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦03¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼Ì¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¶å½£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥À¥¤¥¨¡¼¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢Æ´¤ì¤Ç¤·¤¿¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤Ï15»î¹ç¤ÎÀèÈ¯·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢22Ç¯°Ê¹ß¤ÏÅÐÈÄÁ´59»î¹ç¤¬Ãæ·Ñ¤®¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤âº¸¤ÎÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡Öº¸¤ÎÃæ·Ñ¤®¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¡Ê¥×¥íÀ¸³è¤ò¡ËÄ¹¤¯¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ò¤ÈÈé¤à¤±¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¡Ê°ÜÀÒ¡Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Ãæ·Ñ¤®¤Ç1Ç¯´Ö¡¢40»î¹ç¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡23¡¢24Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó17»î¹çÅÐÈÄ¤¬¼«¸ÊºÇÂ¿µÏ¿¡£¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë