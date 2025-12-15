·ÀÌó³°¤¬£¶¾¡¤ÎPINGÀ½1W¤¬¹ñÆâÃË½÷16¾¡ ¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¡¦Èæ²Å°ìµ®¤â·ÀÌó³°¤ÇPINGÀ½¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡ª
2025Ç¯¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥Ô¥ó¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤éÁí³ç¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ö2025Ç¯¤ÎJGTO¡ÊÃË»Ò¡Ë¤ÈJLPGA¡Ê½÷»Ò¡Ë¥Ä¥¢¡¼¤ÇPING¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÃË½÷¹ç·×16¾¡¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á·ÀÌóÁª¼ê¤¬10¾¡¤òµó¤²¡¢·ÀÌó³°Áª¼ê¤âÂ¿¤¯¤Î¾¡Íø¤ÇPING¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÀÇ½¤ò¾ÚÌÀ¡£²þ¤á¤ÆPING¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¹â¤¤¿®ÍêÀ¤È»ÈÍÑÎ¨¤Î¹â¤µ¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ±¼Ò¹Êó¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¡¦Èæ²Å°ìµ®¤¬¡È·ÀÌó³°¡É¤ÇÁª¤ó¤À14ËÜ
¥Ä¥¢¡¼ÊÌ¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢JGTO¤¬6¾¡¡ÊÈæ²Å°ìµ®2¡¢?ÀîÂÙ²Ì¡¢¾®ÀÆÊ¿Í¥ÏÂ¡¢¶âÃ«Âó¼Â¡¢Âç´äÎ¶°ì¡Ë¡¢JLPGA¤Ï10¾¡¡Êº´µ×´Ö¼ëè½4¡¢ÎëÌÚ°¦2¡¢¹©Æ£ÍÚ²Ã¡¢¹âÌî°¦É±¡¢¹ÓÌÚÍ¥Æà¡¢ÏÆ¸µ²Ú¡Ë¤òµÏ¿¡£¥â¥Ç¥ëÊÌ¤Ç¤Ï¡ØG440¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÃË½÷¹ç¤ï¤»¤Æ10¾¡¡ÊÃË»Ò5¾¡¡¢½÷»Ò5¾¡¡Ë¤òµó¤²¤¿¤Û¤«¡¢10000g¡¦cm?°Ê¾å¤Î¹âMOI¤ò¸Ø¤ë¡ØG430 MAX 10K¡Ù¤¬5¾¡¡¢¤µ¤é¤Ë¡ØG430 MAX¡Ù¤â1¾¡¤·¤¿¡£ ¢£Âç´äÎ¶°ì¤Ï¡ØG440 MAX¡Ù¤Ç8.37ydÁý¡ª º£µ¨¡ØG440 MAX¡Ù¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Âç´äÎ¶°ì¤Ï¡¢Èôµ÷Î¥¤ÈÀµ³ÎÀ¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡×¤Ç·àÅª¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡£Á°Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î35°Ì¥¿¥¤¤«¤é¡¢º£µ¨¤Ï4°Ì¤Ø¤ÈÂç¤¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤ÎÃæ¿È¤À¡£Ê¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤òºòµ¨282.73yd?º£µ¨291.10yd¤Ë8¥ä¡¼¥É°Ê¾å¤â¿¤Ð¤·¡¢FW¥¡¼¥×Î¨¤ÏÌó61%¤ÈÁ°Ç¯ÊÂ¤ß¤ò°Ý»ý¡£°ìÈÌ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡ÖÈôµ÷Î¥¡×¤È¡ÖÀºÅÙ¡×¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÈô¤ó¤Ç¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡ÉPINGÀ½¤Î¶¯¤ß¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ÂÔË¾¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿üâÌî°¦É±¤â¡ØG440 SFT¡Ù¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿º£µ¨¡¢FW¥¡¼¥×Î¨¤Ïºòµ¨¤Î65.97%¤«¤é70.84%¤ØÌó5%¤â¸þ¾å¡£Èôµ÷Î¥¤âÈùÁý¤µ¤»¤Ä¤ÄÊý¸þÀ¤òÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥¹¥³¥¢¥á¡¼¥¯¤â°ÂÄê¤·¡¢Ç°´ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë·Ò¤²¤¿¡£ ¢£PGA¥Ä¥¢¡¼£±°Ì¤ÎÀºÅÙ¤À¤Ã¤¿¶âÃ«Âó¼Â À¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÀï¤¦¶âÃ«Âó¼Â¤Î¼ÂÀÓ¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶âÃ«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤é»È¤¤´·¤ì¤¿¡ØG410 PLUS¡Ù¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¡ÈÂØ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯5·î¤«¤é¡ØG440 LST¡Ù¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£
¹ñÆâ¤Î¡ÖANA¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ë²Ã¤¨¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼¤ÇFW¥¡¼¥×Î¨74.07%¤òµÏ¿¤·¡¢Æ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬½¸¤¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¡ÖºÇ¤âÀµ³Î¤Ê¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤ÄÁª¼ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¢£·ÀÌó³°¤Ç2µ¡¼ï¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿¡¢Èæ²Å°ìµ®¤¬¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤Ë¡ª ·ÀÌó³°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èæ²Å°ìµ®¡ÊG430 MAX 10K¡¦G440 MAX¡Ë¤Ë¾®ÀÆÊ¿Í¥ÏÂ¡ÊG440 LST¡Ë¡¢¹©Æ£ÍÚ²Ã¡ÊG430 MAX¡Ë¡¢¹ÓÌÚÍ¥Æà¡ÊG440 MAX¡Ë¡¢ÏÆ¸µ²Ú¡ÊG440 MAX¡Ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Ì¤¾¡Íø¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬·ÀÌó³°¤ÇPING¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
ÆÃ¤Ë¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2¾¡¤·¤¿Èæ²Å°ìµ®¤Î¡Ö»È¤¤Ê¬¤±¡×»öÎã¤À¡£¹ñÆâ³«ºÅ¤Î¡ÖISPS HANDA¡×¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀÇ½¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡ØG440 MAX¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·Í¥¾¡¡£°ìÊý¡¢´Ú¹ñ³«ºÅ¤Î¡ÖShinhan Donghae Open¡×¤Ç¤Ï¡ØG430 MAX 10K¡Ù¤òÁª¤ó¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼Ç¯´Ö²¦¼Ô¤òÂ×´§¤·¤¿¡£ ¥Ä¥¢¡¼Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ØG440 MAX¡Ù¤Ï¥Æ¥¹¥ÈÃÊ³¬¤Ç¡Ö¥¥ã¥ê¡¼¤¬Ìó5¥ä¡¼¥É¿¤Ó¤¿¡×¤³¤È¤¬¼ÂÀïÅêÆþ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢³¤³°Àï¤Ç¤Ï¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤ì¤ë°Â¿´´¶¤òµá¤á¤Æ10K¡×¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿¡£·ë²Ì¡¢¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Çºòµ¨287.87yd¡Ê89°Ì¡Ë?º£µ¨298.86yd¡Ê54°Ì¡Ë¤Ë¿¤Ð¤·¡¢FW¥¡¼¥×Î¨¤â64.54¡ó¡Ê33°Ì¡Ë?67.74¡ó¡Ê8°Ì¡Ë¤È¡¢Âç¤¤¯1W¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ó¤À2025Ç¯¤ÎPING¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡£Ä¾¶á¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥È¡¦¥½¡¼¥ó¥È¥ó¾·ÂÔ¡×¤Ç¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥³¥Õ¥ê¥ó¤¬Ì¤È¯É½¥â¥Ç¥ë¡ØG440 K¡Ù¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢2026Ç¯¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
