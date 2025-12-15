キャシー中島 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（73）が13日、自身のSNSを更新。「最近お気に入り」という、キルトの手作りバッグを紹介した。

【写真】「可愛い」「色合いが素敵ですね」草花をデザインした、キャシー中島“お気に入り”の手作りキルトバッグ

　キャシーは10日の投稿で「突然ですが、ハワイに行って来ます。毎年恒例のホノルルマラソン、10ウォークに出ます」と報告。以降、最近はハワイで過ごす日々の様子を伝えている。

　この日は「最近お気に入りの斜めがけのバッグ！ハワイでも大活躍してます 何人もの方に声をかけていただきました。嬉しいわね」と明かし、草花のラウアエ＆プルメリアがデザインされたトートバッグを写真で披露。

　「シックな色なのにプルメリアの色が優しいピンクなので明るく見えます♪」とポイントを伝え、「可愛い」と仕上がりに自信をのぞかせていた。

　コメント欄には「可愛い」「素敵なトートバッグ 色合いが素敵ですね」「華やかですね〜」「ハワイにピッタリ」など、さまざまな反響が寄せられている。