原田龍二、長男がアメリカの大学を卒業「明るく楽しい卒業式でした」 妻が現地で祝福＆“顔出し”親子2ショットも
俳優の原田龍二（55）の妻で元俳優の愛さんが14日、自身のブログを更新。アメリカ留学中・長男（22）の大学卒業を報告し、卒業式での様子を公開した。
【写真】「よく頑張りました」原田龍二の妻＆アメリカの大学を卒業した長男の2ショット
愛さんは「アメリカ大学の卒業式」と題したブログで、「とうとうこの日を迎える事ができました 本当に大変で そして楽しかったと思います アメリカの大学の卒業式は とっても明るく楽しい卒業式でした」とつづり、卒業式に参加する長男の写真を複数枚掲載している。
大勢の卒業生の中から、モルターボードとガウンをまとった長男を撮影し「わが子ってどこにいても ビビビっと見つけられますね」と、母親ならではのエピソードを伝えた。
最後には、長男と並んで写った親子2ショットも披露し「夕方からは学部に分かれての卒業式もこの姿を見届ける事ができて本当に嬉しい よく頑張りました これからもこの大変だった思いをバネに たくましく進んでいってほしいです！とにかくおめでとう」と、長男の門出を祝福し、母親の温かみを感じるエールを送っている。
原田夫妻は1992年のドラマ共演をきっかけに交際を開始。10年の交際期間を経て、2001年12月25日に結婚し、長男、長女が誕生した。
