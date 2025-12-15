中国外務省は15日午前、自衛隊元統合幕僚長の岩崎茂氏に対し、香港とマカオを含む中国への入国禁止、中国国内の財産の凍結などの制裁措置を実施すると明らかにした。岩崎氏は、2012〜14年に自衛隊制服組トップの統合幕僚長を務め、今年3月には台湾の内閣に相当する行政院の政務顧問に就任していた。

【映像】官房長官「威圧するかのような一方的措置」発言（実際の様子）

15日午後の木原稔官房長官の会見では、この事案について質問が出た。

記者が「台湾の行政院の顧問に就任した自衛隊の岩崎茂元統合幕僚長に対し、中国外務省が入国禁止などの制裁を課した。この措置に対して中国側から何かしらの説明があったか、また政府として抗議を行ったか？」と質問。

木原官房長官は「15日に中国外交部は岩崎茂元統合幕僚長に対して、中国国内における資産凍結や入国不許可といった制裁措置を発表したと承知をしています。中国側が自らと異なる立場や考え方を威圧するかのような一方的措置を、日本国民に対してとることは遺憾であります」としたうえで、「外交上のやり取りの1つ1つについて述べることはいたしませんが、中国との間では日ごろからさまざまなやり取りを行い、我がほうの考え方や立場というものを繰り返し説明をしてきているところであります」と答えた。（『ABEMA NEWS』より）