女優の北香那（28）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）について投稿した。

同作で島根県知事・江藤安宗（佐野史郎）の娘・江藤リヨ役を演じた北は「ばけばけ見てくださった皆様ありがとうございました」とコメントし、「リヨとして伸び伸びと芝居ができたのは、いつでも全てをたくましく受け止めてくださったおトキちゃんのおかげです。とても楽しかった。感謝ばかりの幸せな撮影時間でした」とヒロイン・トキ役の郄石との2ショットを公開。

さらに、「引き続き、魅力たっぷりのばけばけを皆様の朝のお供に。私も毎朝の楽しみにしていきます」「写真は誕生日を祝ってもらった日 素敵なコップをいただきました。宝物が増えました。Feeling happyですわ」とつづった。

12日に放送された第55回では、ヘブン（トミー・バストウ）との恋に破れたリヨが身を引く姿が描かれた。

北は、名脇役たちが本人役に挑んだテレビ東京「バイプレイヤーズ」シリーズ第1作「〜もしも6人の名脇役がシェアハウスで暮らしたら〜」（2017年1月期）で紅一点・ジャスミン役に抜擢。22年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」においては公暁（寛一郎）の母・つつじ役を好演。縁のある、ふじき脚本が朝ドラデビュー作となった。