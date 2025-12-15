µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ö¸å³ø¡×¸õÊä¤Ï¥É¥é1ÀÐÄÍÍµØ¹¡¡¼±¼Ô¤¬»ØÅ¦¤·¤¿ÀõÌîæÆ¸ã¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤...¡ÖÌîµå¤ÏÁÇÄ¾¤¬1ÈÖ¡×
¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î¸µ¥³¡¼¥Á¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ»á¡Ê58¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯12·î14Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤ËÂå¤ï¤ë¾Íè¤Îµð¿Í¤Î4ÈÖ¸õÊä¤ËÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê19¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡Öµå»Ë¤ËÌ¾¤ò°ä¤¹Áª¼ê¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê´è¸Ç¡×
µð¿Í¤Î¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂç¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£Âçµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢µð¿Í¤Î¼ã¤¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÀÐÄÍ¤ÈÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¤òÈæ³Ó¤·¡¢¤É¤Á¤é¤¬²¬ËÜ¤Î¸å³ø¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ï¡Ö¡ÚËÜ²»¡Û»ØÆ³¼ÔÌÜÀþ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ÀõÌî¤è¤êÀÐÄÍ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢²èÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥é1 ÀÐÄÍÁª¼ê¤ÈÀõÌîÁª¼ê¤Î·èÄêÅª¤Êº¹¡×¤È¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Âçµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢µð¿Í¡¦¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡Ê67¡Ë¤ÎÂè3¼¡À¯¸¢»þÂå¡Ê23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤Ë1·³ÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£22Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÀõÌî¤Ï¡¢Âçµ×ÊÝ»á¤Î»ØÆ³¤Î²¼¡¢23Ç¯¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤ÇÂçµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢¡Ö²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂå¤ï¤ëÁª¼ê¡£ÀõÌîÁª¼ê¤ÈÀÐÄÍÁª¼ê¡£¤É¤Á¤é¤â¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¸å¤ò·Ñ¤°¤Î¤«¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÄÍÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¡£1·³¤Ç³èÌö¤·¤Æµå»Ë¤ËÌ¾¤ò°ä¤¹Áª¼ê¤Ï¡¢¤ß¤Ê¡Ø²æ¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê´è¸Ç¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø²¶¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£¤¿¤À¡¢¥×¥í¤Ç²¿½½Ç¯¤â¤ä¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¤ß¤¿¤é¡¢¡ÊÀõÌî¤Ï¡Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤Î´è¸Ç¤µ¤ò°ã¤¦Êý¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£À®¸ù¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×
¡Ö¤³¤Î´è¸Ç¤µ¤Ë¤¤¤Äµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×
ÀõÌî¤ò»ØÆ³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î1Ç¯´Ö¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀõÌî¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ³Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£Á´Éô¤¬Á´Éô¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»×¤¤ÀÚ¤ê¤¤¤¯¡£¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¡¢¸¶´ÆÆÄ¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø½éµå¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£½éµå¤«¤é¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È1·³¤Ç¤Ï¿©¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯½éµå¤ò¸«Á÷¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤â¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤ÈÅú¤¨¤ë¤¬¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¡£´è¸Ç¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÀõÌî¤Î¡Ö´è¸Ç¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î´è¸Ç¤µ¤Ë¤¤¤Äµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡Ø¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤À¡£¤Ò¤È¤Ä¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¡£¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¼Î¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¡£¤³¤ì¤¬1ÈÖÂç»ö¡£°¤Éô¡Ê¿µÇ·½õ¡Ë´ÆÆÄ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØÌîµå¤ÏÁÇÄ¾¤¬1ÈÖ¡Ù¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤¦¡£ÀõÌîÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤µ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
°ìÊý¡¢ÀÐÄÍ¤ÎÀ³Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀõÌî¤ÈÆ±¤¸¡Ö´è¸Ç¡×¤ÈÉ¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾¼Ô¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÐÄÍÁª¼ê¤Ï¡¢´è¸Ç¤Ï°ì½ï¤À¤¬ÁÇÄ¾¡£ÂÐ±þÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×
¡ÖÀÐÄÍÁª¼ê¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯´è¸Ç¡£¤³¤ì¤Ï¡ÊÀõÌîÁª¼ê¤È¡Ë°ì½ï¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÂÐ±þÇ½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¼éÈ÷¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÆñ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸ª¤Ï¶¯¤¤¡£Åê¤²¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¡£¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¤è¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢Îý½¬ÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊä¤¨¤ë¡£ÁÇÄ¾¤Ê»Ò¤Ï¡¢Îý½¬ÎÌ¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ÎÀ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÄÍÁª¼ê¤Ï¡¢´è¸Ç¤Ï°ì½ï¤À¤¬¡¢ÁÇÄ¾¡£ÂÐ±þÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬1ÈÖ¡¢Âç¤¤¤¤È¤³¤í¡×
¹â¾¾¾¦¶È¹â¹»½Ð¿È¤ÎÀõÌî¤Ï¡¢22Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¤Ï24»î¹ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï40»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.187¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢8ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
²ÖºéÆÁ±É¹â¹»½Ð¿È¤ÎÀÐÄÍ¤Ï¡¢24Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢2·³¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â³¤¡¢9·î14Æü¤Ë1·³¾º³Ê¡£11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢9ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.111¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
