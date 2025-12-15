巨人のリチャード内野手（26）が14日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にゲスト出演。今季の巨人戦で一部ファンをざわつかせた“珍プレー”について語った。

それは9月4日に行われたヤクルト戦（岐阜）のこと。巨人は3番・泉口、4番・岡本という先発メンバーで臨んだ。

2番には若林が入っていたが、途中でベンチへ。浅野、平内と代わった2番には8回から左翼守備に就いたオコエが入った。

すると、電光掲示板に映し出された光景に一部ファンがざわざわ。

実は、上から「オコエ」「泉口」「岡本」と書かれたメンバーの最後の文字を縦読みすると「エロ本」に見えるという“下ネタ”だった。

まさかの“エロ本打線”。これについて、選手は気づいていたのか。

リチャードは「守る時に泉口がテコテコ歩いて来て。“リッチ！並び見て”って言われた瞬間“ええっ！”ってなったっす」と苦笑い。実は選手も気付いていたのだった。

これには巨人ファンで、番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）もニヤニヤ。「（この時）1番・リチャードやったら“ドエロ本”になってたから。危なかったね」と指摘すると、リチャードはもう大笑いだった。