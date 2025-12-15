卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港の男子シングルス決勝が行われ、世界ランキング5位の張本智和選手が、日本勢初となる悲願のWTTファイナルズ優勝を果たしました。

準々決勝では過去国際大会のシングルスで0勝4敗、先週行われた混合団体W杯でも敗れた相手であるフランスのF.ルブラン選手に4-3で勝利。直後のリベンジマッチについて張本選手は「1週間前にプレーしていたことが自分にとってプラスに働いたことが多かった。ボールの質に1週間前に慣れることができた」と振り返り、団体戦での敗戦を踏まえて、対策を立てていたことを明かしました。

決勝で戦った、世界ランキング4位のモーレゴード選手(スウェーデン)とは、通算1勝2敗の成績で負け越していました。「過去の負けた決勝がよぎった。4度目の正直で優勝できてよかった」と喜びを語りました。

さらに、2025年について「最後はいい結果で終われましたけど、1年間振り返ったとき悔しい思いの方が多かった。納得のいかない1年だと思っている」と振り返った張本選手。来年に向けては「前半弱いと思う。年末になると焦って頑張る。余裕があるときがダメだなって、前半勝ててないので来年前半稼げれば世界ランキング1位も夢じゃない。来年のテーマは前半、スタートダッシュ」と意気込みました。