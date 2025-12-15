今田美桜、ふんわり美胸元のぞく“タイトドレス姿”にファン絶賛「美しすぎるし、セクシーすぎる」「神ってます」
俳優の今田美桜（28）が14日、自身のインスタグラムを更新。美デコルテ&胸元のぞかせた“タイトなドレス姿”公開した。
【写真】「全部かわいいー」ファン絶賛、美胸元をのぞかせる“タイトドレス姿”の今田美桜
今田は星の絵文字を添え、先月香港で開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー2025」のオフショットを複数枚アップしている。
華やかなメリーゴーラウンドを背景に、全身をきらめくスパンコールで包んだダークカラーのドレスが存在感を放っている写真をアップ。胸元が大きく開いており、ふんわり美胸元がチラ見えしていた。
上品さと妖艶さを兼ね備えた、ラグジュアリーな質感が際立つドレス姿のほかにも、車内で撮影したミステリアスな雰囲気のショットや、オフ感ただよう愛らしいショットも披露している。
今田の魅力が詰まった投稿に、ファンからは「神ってます」「こんな美しい美桜ちゃんの姿が見れて感動です」「綺麗！大人の色気！可愛い！そしてチャーミング」「美しすぎるし、セクシーすぎるし、可愛すぎて、感情忙しいです」「美桜ちゃん 全部かわいいー」「美しすぎる」などの反響が集まっていた。
