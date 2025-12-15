『M-1グランプリ』SNS公開の広告ビジュアルに反響「なにこれ超可愛い」 令和ロマン＆ミャクミャクがトリオに
『M-1グランプリ』公式Xが14日に公開され、阪急大阪梅田駅の巨大広告の写真に反響を集めている。
【写真】『M-1』巨大広告が今年も阪急梅田に…王者・令和ロマン＆ミャクミャクと三角座り
Xでは「今年も阪急大阪梅田駅に巨大広告が掲出！決勝は、いよいよ今週末！」とし、巨大広告の写真を掲載。ビジュアルでは、昨年王者の令和ロマンと大阪・関西万博のミャクミャクが仲良く三角座りをしている。
早速話題となり「梅田にこの広告が出ると『来たな…！』って感じますね」「まってなにこれ超可愛い」「M-1、ミャクミャク様出てくる可能性あるかもな」「ミャクミャクもギリ三角座り出来とる」などの声が飛び交っている。
ミャクミャクは『M-1』に2024年出場実績があり、読売テレビのシノビーとのコンビ「シノミャク」で2回戦まで進んでいる。
