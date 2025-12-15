１５日に放送されたカンテレ系「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」では、１４日に投開票が行われた伊東市長選について取り上げ、落選した田久保真紀氏がＸを通じて「今後の選挙等に関する取材はお受けしない」と指摘されたテレビ静岡が現地からレポートした。

今回の伊東市長選では前市長の田久保氏は落選。結果が明らかになった後、田久保氏は報道陣の前に姿を見せなかったことから、現地からテレビ静岡の記者は、当初は田久保氏は取材に応じる以降だったといい「待機場所におよそ４０人のマスコミ各社が集まり、６時間以上にわたって待機していましたが、深夜１時を超えても田久保さんが姿を見せることはありませんでした」とレポート。「関係者によると投開票後、今日は行きたくないとの意向を示したため、陣営側は取材に応じるよう説得したものの、聞き入れられることはなく最終的にＳＮＳでコメントを出すとの意向が記者クラブを通じて伝えられました」などと伝えた。

田久保氏はＸで「テレビ静岡に私が『今日は行きたくない』というコメントをしたかのような報道が出ましたが、そのようなコメントはしておりません」と否定し「深夜に渡って大勢の報道が自宅付近に詰めかけた為、取材をお断りしました」と説明。今後は「テレビ静岡からは依頼をいただいても、今後の選挙等に関する取材はお受けすることはできませんのでご了承ください」と投稿しているが、静岡テレビのレポートでは、その部分は大きく訂正はされていなかった。

ハイヒール・リンゴは「（田久保氏は）報道陣に対していろんな想いはあると思うが、お約束したことは守らないとどっちも損じゃないですか？しない決断が遅いというか…。会見するしないの。なんだろう、ちょっと意固地になってしまわれてるんですかね」と田久保氏の心中を推察していた。