『シャンピニオンの魔女』初回は２話連続１時間スペシャル アンリ役は千葉翔也
テレビアニメ『シャンピニオンの魔女』が、ＴＢＳにて２０２６年１月８日深夜１時５８分から放送されることが決定した。初回は２話連続の１時間スペシャルで、アンリ役は千葉翔也に決まった。
【画像】TBS本気アニメ！新キャラのアンリ設定画
同作は、2019年より白泉社「マンガPark」にて連載中の漫画が原作で、主人公・ルーナは触れたり歩いたりしたところに毒キノコが生えることが多く、吐く息や皮膚には毒が混じっているという特異体質の魔女。人々は彼女を“シャンピニオンの魔女”と呼び恐れているが、一方のルーナは人間の暮らしへの憧れを胸に抱いてひっそりと生活している。そんな人の温もりを知らない孤独な心優しい黒魔女・ルーナと、それを取り巻く人々が織りなす、恋と冒険と感動の魔法ファンタジー。
■キャスト
ルーナ：白石晴香
リゼ：榊原優希
クロード：福島潤
ミノス：加藤英美里
メリノー：岡咲美保
シシィ：福圓美里
アンリ：千葉翔也
