脚本家や漫才作家、構成作家としても活動している53歳ベテラン芸人を、後輩たちがディスリまくり!? 後輩たちから、「仕事なくなるんちゃう？」「マジでイメージダウン」などと言われ放題だった、ベテラン芸人の情けない姿とは……!?

【TVer】「気持ち悪っ！」「マジで嫌でした。きちゃね～！」 あの賞レース常連芸人が、47歳先輩芸人の衝撃映像に辛らつ発言

53歳ベテラン芸人とは、お～い！久馬（ザ・プラン9）のこと。久馬といえば、仲が良い芸人たちで“おじさん登山部”を結成し、兵庫の低山で知られる高取山を制覇したことが記憶に新しい。このたび久馬は、大阪と奈良の県境にある低山の暗峠を、55歳の白川悟実（テンダラー）や47歳の林健（ギャロップ）と登ることにした。

体力の衰えを感じる久馬は、「このあいだ新宿のド真ん中でコケた」「最近独り言が多くなってきた」のだとか。久馬と同じく白川と林も体力がないため、3人は歩き始めてわずか10分で休憩し、再び歩き始めるもまた10分後に一休み。休むたびにカフェで食事したため、胃が苦しくなってしまった。

ようやく2キロほど歩いたおじさん登山部は、しんどすぎて途中から無言に。その後も歩き続け、目標だった大阪平野を見渡す絶景スポットに、なんとかたどり着いた。

偉業を成し遂げたような表情のおじさん登山部は、ご褒美として帰りにビールで乾杯。久馬は心底おいしそうにビールを飲みながら、「いずれは富士山を目指したい」と言いつつも、「とりあえずこのくらいの低山を極めたい」と低い目標を掲げ、白川や林と笑い合った。

そんなおじさん登山部のことを、後輩芸人たちはスタジオで終始イジりまくり。特に久馬はMC陣から「人気作家の久馬さん、仕事なくなるんちゃう？」とツッコまれ、後輩芸人も「久馬さんってカッコイイ先輩っていうイメージなので、マジでイメージダウンです。こんな情けないところ見たくないんですけど！」と苦笑いした。

なお、おじさん登山部の第2回登山チャレンジVTRは、海原やすよ ともこが司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）12月11日放送回で公開された。

