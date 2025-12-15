上野動物園、パンダ2匹を中国に返還 「シャオシャオ」と「レイレイ」 23日以降は事前抽選の当選者のみ観覧可能に
東京都は15日、恩賜上野動物園のジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」を来年1月下旬に中国へ返還することを発表した。
【写真】中国でも元気でね…返還されるシャオシャオ
東京都と中国野生動物保護協会との協定に基づいた措置。東京都のホームページによると、今月16日以降はシャオシャオの自由観覧を中止し、シャオシャオ、レイレイともに観覧場所を複数に区切り、係員の誘導に従って、1分程度で移動する方式に変更する。
今月23日以降の観覧は、事前にインターネットで申し込んだ人のみとなる。来年1月14日からは事前にインターネットで申し込み、抽選に当選した人のみとなる。
都のホームページでは「安全で円滑な観覧を行い、そしてシャオシャオとレイレイを無事送り出すために、皆様のご協力をお願いいたします」と呼び掛けている。
■返還されるパンダ
・シャオシャオ
オス
4歳
2021年6月23日 恩賜上野動物園生まれ
・レイレイ
メス
4歳
2021年6月23日 恩賜上野動物園生まれ
【写真】中国でも元気でね…返還されるシャオシャオ
東京都と中国野生動物保護協会との協定に基づいた措置。東京都のホームページによると、今月16日以降はシャオシャオの自由観覧を中止し、シャオシャオ、レイレイともに観覧場所を複数に区切り、係員の誘導に従って、1分程度で移動する方式に変更する。
都のホームページでは「安全で円滑な観覧を行い、そしてシャオシャオとレイレイを無事送り出すために、皆様のご協力をお願いいたします」と呼び掛けている。
■返還されるパンダ
・シャオシャオ
オス
4歳
2021年6月23日 恩賜上野動物園生まれ
・レイレイ
メス
4歳
2021年6月23日 恩賜上野動物園生まれ