TBSの山本恵里伽アナウンサー（32）がアシスタントを務める同局ラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）の14日放送で、憧れのアナウンサーを明かした。

この日のゲストは同局「news23」（月〜木曜後11・00、金曜後11・58）のメインキャスターを務めるフリーアナウンサーの小川彩佳で、爆笑問題・太田光が「恵里伽様のたっての願いで（出演をオファーした）」と紹介。田中裕二が「憧れの人でね。小川彩佳さんに会いたくてアナウンサーになった」と明かすと、山本アナは「そうなんです。で、テレ朝は落ちちゃって」とぶっちゃけて笑わせた。

小川アナは2019年3月末でテレビ朝日を退社し、同6月から「news23」に出演。山本アナは同時期からサブキャスターを担当し、小川アナの産休時には代理のキャスターを務めた縁もある。

小川アナから「恵里伽さん本当に素晴らしいんですよ。どんな原稿を任せてもきちっと締めてくれるし、とちったことほとんど見たことない」と褒められると、「褒められることないから緊張しちゃう！」とうれしそう。太田が「どういうところに憧れたの？」と聞くと「全部ですよ。小川さんこそとちらないですもん」と即答した。

小川アナは、山本アナが出演する「報道特集」をチェックしているそうで「ドキドキしながら拝見してますよ。いろんなことがありましたから…でも立派に務め上げてちゃんと言うべきことは言って」とねぎらいを贈る。

山本アナは「何かあると小川さんがすぐ連絡くれるんです、大丈夫？って。何回かね。私の周りちょっとボヤが起きやすいから…火が燃え上がっちゃって」と今年あった“騒動”に自虐を交えて言及して笑いを誘い、「そういう時も一番最初に小川さんが（連絡を）くれましたね」と絆を明かしていた。