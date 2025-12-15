µ×ËÜ²íÈþ¡¡·ëº§Áê¼ê¤Ï¡Ö¼ó¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¨¤¨¡×¡¡¾¾ÃÝ¿·´î·à¥²¥¹¥È½Ð±é¼èºà²ñ¤Ç
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Îµ×ËÜ²íÈþ¡Ê67¡Ë¤¬15Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÇÆÃÊÌ½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¾¾ÃÝ¿·´î·à¡¡¿·½Õ¤ªÇ¯¶Ì¸ø±é¡×¡ÊÍèÇ¯1·î2¡Á7Æü¡¢µþÅÔÆîºÂ¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡ÖÏ·²½ËÉ»ß¡×¤È·Ç¤²¡¡¼èºà²ñ¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿Á¾²æÇ¶²ÈÅíÂÀÏº¡Ê40¡Ë¤«¤é¡ÖÆÈ¿ÈÆ±»Î¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¡È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡É¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÃúÇ«¤ËÃÇ¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸Ã»¤¤¤Í¤ó¤«¤é¡¢¤ª¤Þ¤¨¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤ë¾ì¹ç¤Á¤ã¤¦¤Í¤ó¡ª¡×¤È¿¿´é¤ÇÅú¤¨Çú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ£»³Àð¼£Ïº¡Ê38¡Ë¤¬ÍèÇ¯¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡ÖÆÈ¿È¤ÎÍ§¿Í5¿Í¤ò²¿¤È¤«ËÍ¤Î¾Ò²ð¤Ç·ëº§¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤È¾å¤²¤ë¤È¡¢µ×ËÜ¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¾è¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£Àð¼£Ïº¤¬¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÈà¤é¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢³§¼ºÇÔ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤â¡ÖÂç¾æÉ×¡£¡Ê·ëº§Áê¼ê¤Ï¡Ë¼ó¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¨¤¨¤«¤é¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤»¤º¤´¤ê²¡¤·¤·¡¢ºÆ¤Ó¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆîºÂ¤Ç¤ÎÆ±·àÃÄ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬10²óÌÜ¤È¤Ê¤ëµ×ËÜ¤Ï¡Ö¤Þ¤º·ò¹¯¡×¡ÊA¥×¥í¡Ë¤Ç¡¢Ä¹ÃË¡Ê½ÂÃ«Å·¾Ð¡Ë¤ËÂç»ö¤Ë¤µ¤ì²á¤®¤Æ³°½Ð¤â¤Ç¤¤º¡¢¼¡ÃË¡ÊÀð¼£Ïº¡Ë¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ëÊì¿Æ¤ò±é¤¸¤ë¡£µ×ËÜ¤ÏÅÁÅý¤¢¤ë·àÃÄ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡Ö1²óÌÜ¤Î»þ¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¡×¤È½Ò²û¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤Æ¡¢¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¥È¥é¥¤¤·¤¿¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉý¤ä¿ÍÌ®¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢Â¸þ¤±¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¡£Ëè²ó¡¢°ã¤¦ºîÉÊ¡¢Ìò¤É¤³¤í¤Ê¤Î¤ÇËè²ó³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢º£²ó¤â¿·¤¿¤ÊÌò¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤ÏB¥×¥í¤Î¡ÖÃ¸Ï©Åç¡¡¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¶¶¡×¤È¤ÎÊÌ¾å±é¤Ç2¡Á7Æü¤Þ¤Ç¡£¡¡