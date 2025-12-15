UCCの「コーヒー福袋2026第二弾」がオンラインストアで販売中。今回も早々に完売の予感...！

UCC上島珈琲株式会社は、2025年12月15日から「コーヒー福袋2026第二弾」2種のセットをUCC公式オンラインストアで販売中です。

送料無料なのも嬉しいお得なセット

毎年完売後に再販の問い合わせが相次ぐほどの、UCC公式オンラインストアのコーヒー福袋セット。11月に発売した福袋は3日で完売するほどの人気ぶり。そんな不空袋の第二弾が登場です。

今回は、それぞれの飲用スタイルや好みに応じて選べるよう、UCCグループ各社の様々なブランドのコーヒーを飲み比べできるワンドリップコーヒー製品のセットと、ホテルやカフェでも採用されているUCC業務用の豆製品2.3kg大容量セットの2種が数量限定で販売中です。

＜ワンドリップ＞ブランド横断セット

UCCグループの様々なブランドの製品を楽しむことができます。

【セット内容】

・CAFE@HOME withチョコレートスイーツVP10g

・CAFE@HOME Shining Sunlight 晴れの日にVP10g

・CAFE@HOME in Bright time 明るい時間にVP10g

・CAFE@HOME Decaf Empathy 思いやりをVP10g

・CAFE@HOME Decaf Break ひと休みをVP10g

・CAFE@HOME Decaf Deep Breath 深呼吸をVP10g

・ヒルス シングルオリジンセレクション 8g×7杯分

・ヒルス ハーモニアス ハワイコナブレンド ワンドリップコーヒー 1杯分×7個

・ヒルス ハーモニアス ゲイシャSHBブレンド ワンドリップコーヒー 1杯分×7個

・水素焙煎ワンドリップコーヒー コロンビア産 10g×3個

・CAFE@HOME オリジナルペーパーフィルター 3枚入り×2セット

価格は5500円。単品で購入した場合の合計金額よりも709円お得です。

＜豆＞業務用2.3kg大容量セット

ホテルやカフェでも採用されているUCC業務用の豆製品を、大容量でたっぷりお得に味わうことができます。

【セット内容】

・UCC カフェネイチャー RA認証農園産コーヒー ダークロースト 500g（豆）

・U.COFFEE 石釜オリジナルブレンド 500g（豆）

・UCC 極味 まろやか仕立て 500g（豆）

・UCCグランゼストロング 500g（豆）

・UCC CN 水素焙煎コーヒー シティーロースト（豆）AP300g

価格は8000円。単品で購入した場合の合計金額よりも、1万2277円お得です。

いずれもUCC公式オンラインストア限定。店頭などでの販売はありません。また、数量限定のため、なくなり次第終了します。

商品の詳細は、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部