近鉄は2026年1月16日(金)から新型一般車両「1A系」の運行を開始します。投入線区は名古屋線、山田線、鳥羽線、大阪線。名古屋線への新型一般車両の導入は実に28年ぶりとなります。

「1A系」は、2024年10月にデビューした「8A系」をベースとした車両。ベビーカー・大型荷物対応スペース「やさしば」、ロングシートとクロスシートを切り換え可能な L/Cシートなどを備えます。ただし外観は近鉄の伝統である「赤色」ではなく、「青色」と「白色」のツートンカラー。同社は「近鉄らしさを継承しながらも、新しい近鉄のイメージを創っていきます」としています。

車内（イメージ）

気になる車内設備、ベビーカーや大型荷物に対応したスペース「やさしば」や、ロング・クロス転換可能な「L/Cシート」、新設される多目的トイレなどの詳細なスペックについては、以前こちらの記事でガッツリ紹介しています。

「1A系」運行概要

運行開始日：2026年1月16日(金)

運行線区：名古屋線、山田線、鳥羽線、大阪線

デビュー日は1月16日。青い近鉄電車が走る姿を見られるまで、あと少しです。

（画像：近鉄）

