桜田通が、EPSOM&CO株式会社が展開する入浴剤『エプソムソルト シークリスタルス』とコラボレーション。12月より、桜田プロデュースの楽曲をBGMに使用した全4編からなるオリジナルムービーが順次公開される。

本プロジェクトでは、桜田自身がクリエイティブプロデューサーとして参画。“音楽”、“映像”、“言葉”の3つを軸に同製品と過ごす時間を多角的に描く。

第1弾ムービーのテーマは、“触れる”。桜田が実際に愛用している同製品から得たインスピレーションを元に制作された。BGMとなる楽曲「光粒- Particles of Light」は、湯に溶けていく塩の粒が光をまとい、音へと変化していくイメージをサウンドとして表現。“光”と“粒”の静かな共鳴をテーマに作り上げた楽曲となっている。

また、12月より公開される全4編のオリジナルムービーは、各編ごとに異なるテーマで構成され、桜田がプロデュースした4曲の書き下ろし楽曲をBGMに採用。バスタイムでも心地よく聴くことができるサウンドデザインを施し、入浴時間をより深く“整う体験”へと導く。

さらに、製品購入者のみがアクセスできる特設サイトでは、書き下ろし楽曲のフルバージョンやインタビューといったここでしか見られないコンテンツを順次公開予定。バスタイムそのものを“整うひととき”として再定義する本プロジェクトの世界観を、より深く味わえる場となる。特設サイトへのアクセス方法など詳細は、エプソムソルト シークリスタルス公式サイトにて。

（文＝リアルサウンド編集部）