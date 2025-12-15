【家庭内いじめ】「お前のものじゃない」石鹸すら使わせてもらえず水をかけられる…!?いじめに耐えた祖母が見つめる現代とは？【作者に聞く】
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagramで、エッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺさん(@yuppe2)。なかでも、2021年12月から執筆してきた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は完結後、電子書籍が発売。読者からは「(ほかの人にも)読んでみてほしい」「おばあちゃんの言葉が今の時代に対してとても大切なことを言ってくれていて、ときどき読み返してる」「人生で一番大切なことが描いてある漫画」など感動の声が続出している。
ゆっぺさんには同作の反響を、キヨさんには今の時代をどのように感じているかなどを語ってもらった。
■読者からは「人生で一番大切なことが描いてある漫画」など感動の声が多数！
本作「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」をブログで連載していた当時、作者のゆっぺさんはコメント欄をあえて封鎖していたという。しかし、最終回だけは特別にコメント欄を開放したそうだ。すると、「自分のおじいちゃんおばあちゃんからも同じように話を聞いたことがあった」「家族を大事にしようと思えた」など、多くの声が寄せられたという。
なかでも、ゆっぺさんの心に深く残ったのは、ご病気の方から届いた「この作品の結末を読みたいと思ったことが、生きる励みになりました」というコメントだったそうだ。ゆっぺさんは「作品を通して自分が伝えたいと思っていたことが読者にしっかり届いていると感じられて、本当にうれしかったです」と振り返る。
一方で、作中に登場するキヨさんに健康の秘訣を尋ねると、「秘訣は、何にもないですよ」と明かす。「『あれを食べたら、これを食べたら』と言われますが、私はそんな余分なものを食べなくても…うちにあるものだけを食べて暮らしてきました」と、これまでの生活ぶりを語った。
また、今の時代については、「モノがあり過ぎて…。それが幸せなのか、不幸なのか、わかりません」と話す。戦時中は物が乏しく店にも何もなく、服も農作業ですぐ破れていたが、今は服が丈夫になりほとんど破れないという。しかし、キヨさんはそれをどう捉えるべきかは「何とも申せませんね」と率直な思いを明かしてくれた。
どんな時代でも強く、しなやかに生きてきたキヨさん。その言葉は時代を越えて私たちに寄り添い、忘れかけていた大切なことを思い出させてくれるだろう。まだ読んでいない方は、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)、キヨ
