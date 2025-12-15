2025年3月27日から30日にかけ、ワールウインドGC（6661ヤード、パー72）で開催されたフォード選手権。渋野日向子は2日間で大会の幕を閉じることとなり、最終的な順位は120位タイ、通算146（73、73）だった。

【写真】渋野日向子「やっと笑顔になった」悔しい1年を“しぶこスマイル”で総括 「期待してます」と応援続々

今季初の予選落ち

初日（第1ラウンド）は「73」。5バーディを奪いながらも、4ボギーと1ダブルボギーを記録。バーディという攻めの要素はあれど、ダブルボギーの存在が、ラウンドの流れにおける制御不能な瞬間を象徴していた。安定したプレーを築き上げようとする中で、突如現れる波を抑えきれなかった証左だった。

第2ラウンドも「73」。3バーディに対し4ボギーと、スコアの均衡は保たれず、結局は通算2オーバーでの予選落ちが確実となった。渋野日向子が今季出場した日米ツアー5試合目（予選カットなし2試合を含む）にして初の予選落ちであった。

道半ば、厳しい現実

この結果は、目指すゴルフの再構築が道半ばであるという厳しい現実を、渋野日向子に突きつけるものだった。バーディを奪う能力は依然として見られたものの、致命的なミスを排除し、試合全体を通して安定したスコアメイクを可能にする確固たる基盤は、まだ固まっていなかった。今季日米ツアー出場5試合目（予選カットなし2試合を含む）で初の予選落ちが確実となった事実は、コンスタントな成績を残すための最低限のラインをクリアできなかったという、単なる結果以上の重さを持った。ツアー選手としての地位を確かなものにするためには、このような波を極力減らす必要があった。

苦い教訓

このフォード選手権は、渋野日向子が目指す高みへ到達するためには、技術的な精度だけでなく、精神的な安定とリスク管理の徹底が不可欠であることを改めて示した、苦い教訓となった。この後に続く戦いで何を学び、どう活かすのか。その転機となる可能性を秘めた、一つの通過点だった。