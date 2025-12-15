INZONE Buds ホワイト

写真拡大

　「BCNランキング」2025年12月1日〜7日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　INZONE Buds ホワイト

WF-G700N(W)（ソニー）

2位　INZONE Buds ブラック

WF-G700N(B)（ソニー）

3位　G335 Corded Gaming Headset ブラック

G335BK（ロジクール）

4位　Razer BlackShark V2 X Black

RZ04-03240100-R3M1（Razer）

5位　SteelSeries Arctis GameBuds for PlayStation White

61682（SteelSeries）

6位　G321 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset Black

G321-BK（ロジクール）

7位　PRO X 2 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset ブラック

G-PHS-005WLBK（ロジクール）

8位　Razer BlackShark V2 Pro 2023 EDITION Black

RZ04-04530100-R3M1（Razer）

9位　SteelSeries Arctis GameBuds for PlayStation Black

61680（SteelSeries）

10位　INZONE H9 II ブラック

WH-G910N(B)（ソニー）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。