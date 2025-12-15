　15日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9384枚だった。うちプットの出来高が6035枚と、コールの3349枚を上回った。プットの出来高トップは3万1000円の409枚（2円高12円）。コールの出来高トップは5万5000円の313枚（47円安51円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　11　　　 0　　　 1　　64000　
　　73　　　-1　　　 1　　63000　
　　10　　　 0　　　 2　　62000　
　　37　　　-1　　　 2　　61000　
　　33　　　-2　　　 3　　60000　
　　37　　　-4　　　 4　　59500　
　　43　　　-4　　　 5　　59000　
　　25　　　-9　　　 6　　58500　
　 156　　　-9　　　 8　　58000　
　　91　　 -13　　　10　　57500　
　 143　　 -15　　　13　　57000　
　 128　　 -19　　　18　　56500　
　 229　　 -28　　　25　　56000　
　 108　　 -36　　　34　　55500　
　 313　　 -47　　　51　　55000　
　　96　　 -64　　　74　　54500　
　　 7　　 -48　　　82　　54375　
　　33　　 -73　　　91　　54250　
　 266　　 -76　　 114　　54000　
　　 4　　 -74　　 112　　53875　
　　48　　-111　　 129　　53750　
　　16　　-119　　 141　　53625　
　 217　　-117　　 151　　53500　
　　 2　　-111　　 176　　53375　
　　17　　-121　　 194　　53250　
　　 6　　-112　　 218　　53125　
　 305　　-123　　 227　　53000　
　　 1　　-146　　 244　　52875　
　　42　　-162　　 258　　52750　
　　94　　-155　　 315　　52500　　2590 　　+350　　　 1　
　　34　　-190　　 365　　52250　
　　23　　-135　　 395　　52125　
　 131　　-205　　 440　　52000　
　　11　　-205　　 460　　51875　
　　75　　-270　　 505　　51750　　2155 　　　　　　　 1　
　　19　　-290　　 525　　51625　
　　88　　-245　　 570　　51500　　2030 　　　　　　　 1　
　　18　　　　　　 620　　51375　
　　48　　-280　　 630　　51250　
　　25　　　　　　 700　　51125　　1640 　　+250　　　 1　
　　71　　-335　　 755　　51000　
　　25　　-290　　 815　　50875　
　　17　　-410　　 835　　50750　
　 104　　-400　　1020　　50500　　1415 　　+300　　　35　
　　11　　-435　　1100　　50250　　1290 　　+175　　　25　
　　　　　　　　　　　　　50125　　1150 　　　　　　　 2　
　　34　　-310　　1290　　50000　　1100 　　+200　　　83　
　　20　　　　　　1380　　49875　　1120 　　+260　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49750　　1050 　　+245　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 940 　　+165　　 170　
　　 2　　　　　　1580　　49375　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 910 　　+235　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 770 　　+135　　 131　
　　 2　　　　　　2050　　48750　　 760 　　+185　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 725 　　　　　　　51　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 645 　　+100　　　85　
　　　　　　　　　　　　　48375　　 640 　　+120　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 595 　　+115　　　34　
　　　　　　　　　　　　　48125　　 615 　　+155　　　 1　