日経225オプション1月限（15日日中） 3万1000円プットが出来高最多409枚
15日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9384枚だった。うちプットの出来高が6035枚と、コールの3349枚を上回った。プットの出来高トップは3万1000円の409枚（2円高12円）。コールの出来高トップは5万5000円の313枚（47円安51円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
11 0 1 64000
73 -1 1 63000
10 0 2 62000
37 -1 2 61000
33 -2 3 60000
37 -4 4 59500
43 -4 5 59000
25 -9 6 58500
156 -9 8 58000
91 -13 10 57500
143 -15 13 57000
128 -19 18 56500
229 -28 25 56000
108 -36 34 55500
313 -47 51 55000
96 -64 74 54500
7 -48 82 54375
33 -73 91 54250
266 -76 114 54000
4 -74 112 53875
48 -111 129 53750
16 -119 141 53625
217 -117 151 53500
2 -111 176 53375
17 -121 194 53250
6 -112 218 53125
305 -123 227 53000
1 -146 244 52875
42 -162 258 52750
94 -155 315 52500 2590 +350 1
34 -190 365 52250
23 -135 395 52125
131 -205 440 52000
11 -205 460 51875
75 -270 505 51750 2155 1
19 -290 525 51625
88 -245 570 51500 2030 1
18 620 51375
48 -280 630 51250
25 700 51125 1640 +250 1
71 -335 755 51000
25 -290 815 50875
17 -410 835 50750
104 -400 1020 50500 1415 +300 35
11 -435 1100 50250 1290 +175 25
50125 1150 2
34 -310 1290 50000 1100 +200 83
20 1380 49875 1120 +260 5
49750 1050 +245 7
49500 940 +165 170
2 1580 49375
49250 910 +235 8
49000 770 +135 131
2 2050 48750 760 +185 9
48625 725 51
48500 645 +100 85
48375 640 +120 2
48250 595 +115 34
48125 615 +155 1
