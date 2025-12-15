日経225オプション2月限（15日日中） 5万6000円コールが出来高最多89枚
15日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は719枚だった。うちプットの出来高が484枚と、コールの235枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の81枚（4円高28円）。コールの出来高トップは5万6000円の89枚（83円安203円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 4 67000
1 -4 5 66000
1 -7 10 64000
4 -7 14 63000
15 -11 19 62000
3 -15 27 61000
22 -23 39 60000
14 -35 55 59000
6 -51 84 58000
1 -64 138 57000
4 -89 161 56500
1 184 56250
89 -83 203 56000
1 221 55750
2 -75 270 55500
4 -120 305 55000
12 -180 455 54000
2 -225 690 53000
1 -240 760 52750
4 -235 805 52625
6 -270 855 52500
1 970 52250
7 -240 1000 52000
6 1120 51875
6 -305 1220 51500
1 1275 51375
1 1330 51250
10 -330 1445 51000
6 1960 50000 1760 +255 41
49875 1770 24
49750 1740 +325 21
49625 1675 +315 21
49500 1635 +320 7
49250 1510 +270 1
49125 1395 +90 1
49000 1395 +225 59
48875 1315 +85 1
48750 1275 +85 1
48625 1240 1
48500 1220 +95 1
48000 1165 +240 1
47875 1065 2
47625 1010 +80 9
47500 1025 2
47375 950 1
47250 925 1
47125 930 3
47000 850 +50 4
46875 885 +95 3
46750 825 +155 6
46625 830 10
46500 780 +55 14
45750 665 +135 1
1 5700 45000 595 +130 2
