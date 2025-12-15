　15日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は719枚だった。うちプットの出来高が484枚と、コールの235枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の81枚（4円高28円）。コールの出来高トップは5万6000円の89枚（83円安203円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　　　　　 4　　67000　
　　 1　　　-4　　　 5　　66000　
　　 1　　　-7　　　10　　64000　
　　 4　　　-7　　　14　　63000　
　　15　　 -11　　　19　　62000　
　　 3　　 -15　　　27　　61000　
　　22　　 -23　　　39　　60000　
　　14　　 -35　　　55　　59000　
　　 6　　 -51　　　84　　58000　
　　 1　　 -64　　 138　　57000　
　　 4　　 -89　　 161　　56500　
　　 1　　　　　　 184　　56250　
　　89　　 -83　　 203　　56000　
　　 1　　　　　　 221　　55750　
　　 2　　 -75　　 270　　55500　
　　 4　　-120　　 305　　55000　
　　12　　-180　　 455　　54000　
　　 2　　-225　　 690　　53000　
　　 1　　-240　　 760　　52750　
　　 4　　-235　　 805　　52625　
　　 6　　-270　　 855　　52500　
　　 1　　　　　　 970　　52250　
　　 7　　-240　　1000　　52000　
　　 6　　　　　　1120　　51875　
　　 6　　-305　　1220　　51500　
　　 1　　　　　　1275　　51375　
　　 1　　　　　　1330　　51250　
　　10　　-330　　1445　　51000　
　　 6　　　　　　1960　　50000　　1760 　　+255　　　41　
　　　　　　　　　　　　　49875　　1770 　　　　　　　24　
　　　　　　　　　　　　　49750　　1740 　　+325　　　21　
　　　　　　　　　　　　　49625　　1675 　　+315　　　21　
　　　　　　　　　　　　　49500　　1635 　　+320　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　49250　　1510 　　+270　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49125　　1395 　　 +90　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1395 　　+225　　　59　
　　　　　　　　　　　　　48875　　1315 　　 +85　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48750　　1275 　　 +85　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48625　　1240 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　1220 　　 +95　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　1165 　　+240　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47875　　1065 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47625　　1010 　　 +80　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　47500　　1025 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47375　　 950 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 925 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47125　　 930 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 850 　　 +50　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　46875　　 885 　　 +95　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 825 　　+155　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　46625　　 830 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 780 　　 +55　　　14　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 665 　　+135　　　 1　
　　 1　　　　　　5700　　45000　　 595 　　+130　　　 2　